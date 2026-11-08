Nota do Enem é chave para acesso a universidades públicas e bolsas

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se consolidou como o principal critério de entrada para universidades públicas em todo o Brasil. O desempenho dos estudantes no exame é utilizado por diversas instituições, tanto públicas quanto privadas, para selecionar novos alunos em cursos de graduação.

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), mantido pelo Ministério da Educação (MEC), é a principal plataforma que utiliza o resultado do Enem. Após a divulgação das notas, os candidatos podem se inscrever no Sisu e disputar vagas em universidades públicas de diferentes regiões do país. O sistema considera automaticamente as notas das três últimas edições do Enem, ampliando as possibilidades para quem já realizou o exame em anos anteriores.

Além do Sisu, a nota do Enem também é fundamental para quem busca bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (ProUni). O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior, mas tem critérios específicos de renda familiar para participação. Para bolsas integrais, a renda per capita deve ser de até 1,5 salário mínimo, e para bolsas parciais, até três salários mínimos.

Outra alternativa para quem deseja ingressar no ensino superior privado é o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Para participar do Fies, é necessário ter feito o Enem e obtido pelo menos 450 pontos em cada prova objetiva, além de nota acima de zero na redação.

O alcance do Enem vai além das fronteiras brasileiras. Pelo menos 25 instituições de ensino superior em Portugal aceitam a nota do exame como forma de ingresso, incluindo universidades tradicionais como a do Minho, Católica Portuguesa e de Aveiro.

Para quem ainda não concluiu o ensino médio, o Enem pode servir como certificação dessa etapa. Jovens com 18 anos completos até a data da prova podem solicitar o certificado, desde que tenham indicado essa intenção na inscrição e alcançado os desempenhos mínimos exigidos: 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação.

O Enem, portanto, se apresenta como uma ferramenta decisiva para o futuro acadêmico de milhares de brasileiros, abrindo portas em diferentes modalidades de ensino e até mesmo no exterior.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br