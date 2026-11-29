O bilhete 12204 ficou com o primeiro prêmio de R$ 500 mil na extração 6121-2 da Loteria Federal deste domingo (29) de novembro. O segundo prêmio, de R$ 35 mil, saiu para o número 81140.
Os cinco prêmios principais somaram R$ 610.503,00. Confira os números na tabela, que preserva os zeros à esquerda para facilitar a comparação com o seu bilhete.
Resultado da Loteria Federal de 29/11/2026
|Prêmio
|Bilhete
|Valor
|1º prêmio
|12204
|R$ 500.000,00
|2º prêmio
|81140
|R$ 35.000,00
|3º prêmio
|02659
|R$ 30.000,00
|4º prêmio
|01341
|R$ 25.000,00
|5º prêmio
|53775
|R$ 20.503,00
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