O bilhete 12204 ficou com o primeiro prêmio de R$ 500 mil na extração 6121-2 da Loteria Federal deste domingo (29) de novembro. O segundo prêmio, de R$ 35 mil, saiu para o número 81140.

Os cinco prêmios principais somaram R$ 610.503,00. Confira os números na tabela, que preserva os zeros à esquerda para facilitar a comparação com o seu bilhete.

Resultado da Loteria Federal de 29/11/2026

Prêmio Bilhete Valor 1º prêmio 12204 R$ 500.000,00 2º prêmio 81140 R$ 35.000,00 3º prêmio 02659 R$ 30.000,00 4º prêmio 01341 R$ 25.000,00 5º prêmio 53775 R$ 20.503,00

Acompanhe outros sorteios na seção de loterias do Portal Cambé.