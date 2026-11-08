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Vasco e Palmeiras decidem vaga na final da Copa do Brasil com transmissão da Rádio Nacional

Vasco e Palmeiras disputam vaga na final da Copa do Brasil 2026 neste domingo, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. Confira os detalhes do jogo.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Vasco e Palmeiras decidem vaga na final da Copa do Brasil com transmissão da Rádio Nacional
Vasco e Palmeiras decidem vaga na final da Copa do Brasil com transmissão da Rádio Nacional
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O segundo confronto entre Vasco e Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil 2026 acontece neste domingo (8), às 17h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, que inicia sua cobertura esportiva a partir das 16h30, levando aos ouvintes todos os detalhes do jogo decisivo.

A equipe de transmissão conta com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva e reportagens de Rodrigo Ricardo, além de um plantão atualizado com os principais lances da rodada. O Show de Bola Nacional abre a jornada esportiva, trazendo informações e análises para o público apaixonado por futebol.

No jogo de ida, realizado no último domingo (1), o Palmeiras saiu na frente ao vencer o Vasco por 1 a 0, com gol do meia Maurício. Com esse resultado, o time paulista tem a vantagem do empate para avançar à final. Já o Vasco precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta; uma vitória por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis.

A transmissão da Rádio Nacional estará disponível em AM, OC e FM para o Rio de Janeiro, Alto Solimões e demais parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública. O público também pode acompanhar pelo site, aplicativo e streaming, garantindo acesso ao jogo em tempo real.

Nova fase da Copa do Brasil 2026

Com novo formato, a Copa do Brasil deste ano ampliou o número de participantes para 126 equipes e terá 155 partidas ao todo. As quatro primeiras fases são eliminatórias em jogo único, enquanto as etapas seguintes, incluindo as semifinais, são disputadas em jogos de ida e volta. A grande final será realizada em partida única.

Tradição esportiva na Rádio Nacional

Reconhecida pela cobertura esportiva de qualidade, a Rádio Nacional acompanha de perto as principais competições do futebol brasileiro. Além das transmissões ao vivo, a emissora oferece análises, debates e informações atualizadas sobre os resultados e bastidores dos clubes, tanto no rádio quanto na TV Brasil.

O programa Stadium, exibido ao vivo de terça a sexta às 18h30, e o telejornal Repórter Brasil, às 12h30 e 19h, reforçam o compromisso da emissora em informar e debater o esporte nacional, consolidando sua tradição junto ao público.

Torcedores de todo o país podem participar, comentar e compartilhar as emoções do futebol acompanhando a cobertura da Rádio Nacional, seja pelo rádio, internet ou redes sociais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#copa do brasil#futebol#Palmeiras#Rádio Nacional#Rio de Janeiro#SEMIFINAL#transmissao ao vivo#vasco
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Redação Portal Cambé
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