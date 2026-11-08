Vasco e Palmeiras decidem vaga na final da Copa do Brasil com transmissão da Rádio Nacional

O segundo confronto entre Vasco e Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil 2026 acontece neste domingo (8), às 17h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, que inicia sua cobertura esportiva a partir das 16h30, levando aos ouvintes todos os detalhes do jogo decisivo.

A equipe de transmissão conta com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva e reportagens de Rodrigo Ricardo, além de um plantão atualizado com os principais lances da rodada. O Show de Bola Nacional abre a jornada esportiva, trazendo informações e análises para o público apaixonado por futebol.

No jogo de ida, realizado no último domingo (1), o Palmeiras saiu na frente ao vencer o Vasco por 1 a 0, com gol do meia Maurício. Com esse resultado, o time paulista tem a vantagem do empate para avançar à final. Já o Vasco precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta; uma vitória por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis.

A transmissão da Rádio Nacional estará disponível em AM, OC e FM para o Rio de Janeiro, Alto Solimões e demais parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública. O público também pode acompanhar pelo site, aplicativo e streaming, garantindo acesso ao jogo em tempo real.

Nova fase da Copa do Brasil 2026

Com novo formato, a Copa do Brasil deste ano ampliou o número de participantes para 126 equipes e terá 155 partidas ao todo. As quatro primeiras fases são eliminatórias em jogo único, enquanto as etapas seguintes, incluindo as semifinais, são disputadas em jogos de ida e volta. A grande final será realizada em partida única.

Tradição esportiva na Rádio Nacional

Reconhecida pela cobertura esportiva de qualidade, a Rádio Nacional acompanha de perto as principais competições do futebol brasileiro. Além das transmissões ao vivo, a emissora oferece análises, debates e informações atualizadas sobre os resultados e bastidores dos clubes, tanto no rádio quanto na TV Brasil.

O programa Stadium, exibido ao vivo de terça a sexta às 18h30, e o telejornal Repórter Brasil, às 12h30 e 19h, reforçam o compromisso da emissora em informar e debater o esporte nacional, consolidando sua tradição junto ao público.

Torcedores de todo o país podem participar, comentar e compartilhar as emoções do futebol acompanhando a cobertura da Rádio Nacional, seja pelo rádio, internet ou redes sociais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br