Resultado da Quina 7164: confira os números sorteados

Concurso realizado nesta terça-feira (10) teve prêmio principal estimado em R$ 3,8 milhões; veja as cinco dezenas em ordem crescente.

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta terça-feira, 10 de novembro de 2026, o sorteio do concurso 7164 da Quina. A modalidade chegou ao sorteio com prêmio principal estimado em R$ 3,8 milhões para quem acertasse as cinco dezenas.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial das Loterias Caixa.

Confira o resultado da Quina 7164

Loterias Caixa Resultado da Quina Concurso 7164 26 30 50 62 65 Sorteio de 10 de novembro de 2026

As cinco dezenas sorteadas, organizadas em ordem numérica crescente, foram:

Os números foram apresentados na transmissão do sorteio das Loterias Caixa.

Quina 7164 teve ganhador?

Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação do rateio oficial do concurso 7164.

A Caixa Econômica Federal realiza a conferência das apostas para identificar quantos jogadores acertaram cinco, quatro, três ou duas dezenas.

A informação sobre a existência de ganhadores do prêmio principal, os valores pagos nas demais faixas e a estimativa para o próximo concurso depende da divulgação oficial.

Como funciona a premiação da Quina?

A Quina oferece quatro faixas de premiação:

5 acertos (Quina): prêmio principal.

4 acertos (Quadra): premiação para quatro dezenas corretas.

3 acertos (Terno): premiação para três dezenas corretas.

2 acertos (Duque): premiação para duas dezenas corretas.

Caso não haja ganhadores em determinada faixa, o valor destinado a ela acumula conforme as regras da modalidade. CAIXA

Como apostar na Quina?

Para participar da Quina, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Também é possível selecionar mais números, aumentando o valor da aposta e as chances de premiação.

Os jogos podem ser registrados nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa.

A probabilidade de acertar os cinco números com uma aposta simples é de uma em 24.040.016. CAIXA

Quando será o próximo sorteio da Quina?

O próximo concurso está previsto para quarta-feira, 11 de novembro de 2026, a partir das 21h, no horário de Brasília.

A Quina realiza sorteios de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h, conforme o calendário oficial. CAIXA

Os apostadores devem conferir seus bilhetes com atenção e acompanhar a publicação do rateio oficial para saber os valores das premiações.

Fonte: Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa. Dezenas reproduzidas da imagem da transmissão oficial fornecida à reportagem; rateio ainda não confirmado.