Resultado da Quina 7164: confira os números sorteados

Concurso realizado nesta terça-feira (10) teve prêmio principal estimado em R$ 3,8 milhões; veja as cinco dezenas em ordem crescente.
A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta terça-feira, 10 de novembro de 2026, o sorteio do concurso 7164 da Quina. A modalidade chegou ao sorteio com prêmio principal estimado em R$ 3,8 milhões para quem acertasse as cinco dezenas.
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo canal oficial das Loterias Caixa.
Confira o resultado da Quina 7164
Resultado da Quina
As cinco dezenas sorteadas, organizadas em ordem numérica crescente, foram:
Os números foram apresentados na transmissão do sorteio das Loterias Caixa.
Quina 7164 teve ganhador?
Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação do rateio oficial do concurso 7164.
A Caixa Econômica Federal realiza a conferência das apostas para identificar quantos jogadores acertaram cinco, quatro, três ou duas dezenas.
A informação sobre a existência de ganhadores do prêmio principal, os valores pagos nas demais faixas e a estimativa para o próximo concurso depende da divulgação oficial.
Como funciona a premiação da Quina?
A Quina oferece quatro faixas de premiação:
- 5 acertos (Quina): prêmio principal.
- 4 acertos (Quadra): premiação para quatro dezenas corretas.
- 3 acertos (Terno): premiação para três dezenas corretas.
- 2 acertos (Duque): premiação para duas dezenas corretas.
Caso não haja ganhadores em determinada faixa, o valor destinado a ela acumula conforme as regras da modalidade. CAIXA
Como apostar na Quina?
Para participar da Quina, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.
A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Também é possível selecionar mais números, aumentando o valor da aposta e as chances de premiação.
Os jogos podem ser registrados nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa.
A probabilidade de acertar os cinco números com uma aposta simples é de uma em 24.040.016. CAIXA
Quando será o próximo sorteio da Quina?
O próximo concurso está previsto para quarta-feira, 11 de novembro de 2026, a partir das 21h, no horário de Brasília.
A Quina realiza sorteios de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h, conforme o calendário oficial. CAIXA
Os apostadores devem conferir seus bilhetes com atenção e acompanhar a publicação do rateio oficial para saber os valores das premiações.
Fonte: Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa. Dezenas reproduzidas da imagem da transmissão oficial fornecida à reportagem; rateio ainda não confirmado.