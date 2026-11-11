Resultado da Lotofácil 3826: confira os números sorteados nesta terça (10/11)

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O concurso 3826 da Lotofácil foi sorteado na noite desta terça-feira, 10 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio, realizado pela Caixa Econômica Federal, tinha prêmio principal estimado em R$ 2 milhões para quem acertasse as 15 dezenas.

Os números foram divulgados durante a transmissão oficial das Loterias Caixa. Confira abaixo todas as dezenas em ordem crescente.

Resultado da Lotofácil 3826: números sorteados

01 – 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

A sequência foi organizada em ordem numérica crescente para facilitar a conferência dos bilhetes.

Lotofácil 3826 teve prêmio estimado em R$ 2 milhões

A estimativa para o concurso desta terça-feira era de R$ 2 milhões. O valor definitivo destinado aos ganhadores depende da arrecadação e da quantidade de apostas premiadas.

Até a conclusão desta matéria, o rateio oficial do concurso 3826 não havia sido confirmado nas fontes consultadas. Por isso, ainda não é possível informar quantas apostas acertaram as 15 dezenas ou se o prêmio principal acumulou.

Como funciona a premiação da Lotofácil?

Na Lotofácil, os apostadores podem receber prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

As faixas de premiação são:

15 acertos: prêmio principal do concurso.

14 acertos: valor variável conforme o rateio.

13 acertos: prêmio fixo de R$ 35.

12 acertos: prêmio fixo de R$ 14.

11 acertos: prêmio fixo de R$ 7.

O pagamento das faixas de 14 e 15 acertos depende do número de ganhadores e das regras de distribuição da arrecadação.

Como apostar na Lotofácil?

Para participar, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas, pelo portal oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo da instituição.

Também existem duas modalidades adicionais:

Surpresinha: o sistema escolhe os números automaticamente.

Teimosinha: permite utilizar a mesma combinação em vários concursos consecutivos.

A participação é permitida exclusivamente para maiores de 18 anos.

Como receber um prêmio da Lotofácil?

Os ganhadores podem retirar seus prêmios conforme o valor recebido e o canal utilizado para registrar a aposta.

Prêmios de menor valor podem ser pagos nas lotéricas credenciadas, respeitados os limites estabelecidos pela Caixa. Valores superiores aos limites de atendimento das lotéricas devem ser retirados nas agências bancárias.

Para apostas físicas, é necessário apresentar o bilhete premiado e, conforme o valor, documentos pessoais.

O prazo para resgatar os prêmios é de 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os apostadores devem guardar o comprovante original e conferir o resultado pelos canais oficiais.

Fonte: Loterias Caixa. Dezenas transcritas da imagem da transmissão oficial de 10/11/2026, fornecida à reportagem. Informações sobre modalidades e premiação: Caixa Econômica Federal. CAIXA+1