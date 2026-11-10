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Resultado da Mega-Sena 3084 de Terça-Feira, 10/11: prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Por Redação Portal CambéAtualizada em 10/11/2026 às 21:032 min de leitura
Editorias
LoteriasMega-Sena
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O concurso 3084 da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões nesta terça-feira, 10 de novembro de 2026. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília.

As seis dezenas serão publicadas nesta página após o sorteio e a conferência do resultado.

Resultado da Mega-Sena 3084

Aguardando o resultado. Acompanhe abaixo a contagem regressiva para o horário previsto do sorteio.

Confira as dezenas

Resultado da Mega-Sena

Concurso 3084 • 10/11/2026

  • 37
  • 14
  • 31
  • 06
  • 22
  • 30

Sorteio Realizado

Confira seu bilhete com o resultado oficial divulgado pela Caixa.

Após a divulgação, este espaço será atualizado com os números sorteados. Se você estiver com a página aberta, atualize-a para consultar as informações mais recentes.

Prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

A estimativa de premiação do concurso 3084 é de R$ 3,5 milhões para a faixa principal. A confirmação sobre o prêmio ter saído ou acumulado será acrescentada após a divulgação oficial.

Ganhadores e premiação

A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão informados após a divulgação do rateio pela Caixa Econômica Federal.

  • Sena — seis acertos: aguardando divulgação.
  • Quina — cinco acertos: aguardando divulgação.
  • Quadra — quatro acertos: aguardando divulgação.

Confira sempre seu bilhete com o resultado oficial da Caixa.

Esta matéria será atualizada com as dezenas sorteadas e a premiação do concurso 3084.

Tags
#Caixa Econômica Federal#loterias#mega sena#resultado da Mega-Sena
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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