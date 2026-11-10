Novembro Azul 2026: Londrina intensifica ações pela saúde do homem

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou nesta terça-feira (10) a campanha Novembro Azul 2026, com uma série de atividades voltadas à promoção da saúde masculina durante todo o mês. O objetivo é incentivar a prevenção, o diagnóstico precoce do câncer de próstata e o cuidado integral, especialmente entre homens que costumam adiar a ida ao médico.

Com o tema “A Saúde Masculina no Fio do Bigode”, a campanha busca aproximar os serviços de saúde do cotidiano masculino, levando equipes a empresas, comércios, espaços esportivos e outros locais de grande circulação. Entre as ações, destaca-se o “Pit Stop Azul”, inspirado no universo automobilístico, que oferece orientações sobre prevenção de doenças crônicas, saúde mental, vacinação e hábitos saudáveis.

Destaques da programação

A agenda inclui visitas a órgãos públicos, empresas e eventos esportivos, além do Dia D da Saúde do Homem, marcado para 28 de novembro em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade. Nessa data, serão realizados atendimentos médicos, vacinação, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e avaliações de saúde.

Outro ponto alto é o evento institucional no Jardim Botânico, no dia 25, com palestras sobre longevidade, autocuidado e prevenção de doenças crônicas. O encerramento da campanha será no dia 30, com o Circuito do Homem, que reúne atividades físicas e apresentações de práticas corporais gratuitas oferecidas pela rede municipal.

Atendimento ampliado nas UBSs

Durante todo o mês, as UBSs de Londrina reforçam ações educativas e preventivas, como aferição de pressão arterial, rastreamento de diabetes, atualização vacinal, orientações sobre saúde sexual e prevenção de ISTs, além de incentivo à alimentação saudável e à prática de exercícios.

Desafio cultural e impacto local

A campanha enfrenta o desafio de envolver homens que, por rotina ou cultura, buscam atendimento apenas diante de sintomas. Ao levar informação e serviços aos locais onde esse público está, a Secretaria espera criar vínculos e estimular o acompanhamento regular, ampliando o acesso à saúde e promovendo o bem-estar em Londrina.

Nos últimos anos, Londrina tem investido em campanhas preventivas e ampliado o acesso aos serviços de saúde, buscando reduzir o número de casos graves de doenças que poderiam ser evitadas com diagnóstico precoce. O Novembro Azul se consolida como uma das principais ações para envolver a comunidade masculina nesse cuidado contínuo.

Para mais informações sobre a programação e serviços disponíveis, a população pode procurar a UBS mais próxima ou acompanhar as redes sociais da Prefeitura. Participe, compartilhe e incentive o cuidado com a saúde masculina em Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br