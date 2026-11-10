Saneamento básico impacta notas de estudantes no Enem, aponta estudo

Um levantamento do Instituto Trata Brasil revelou que a falta de banheiro em casa influencia negativamente o desempenho de estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo dados do Painel Saneamento Brasil, baseados em informações do Inep de 2024, alunos sem banheiro em casa tiveram, em média, 28,9 pontos a menos na prova em comparação com aqueles que possuem o recurso.

De acordo com o estudo, a média nacional dos estudantes com banheiro em casa foi de 533,29 pontos, enquanto os que não têm alcançaram 504,39 pontos. A diferença se torna ainda mais expressiva na redação do Enem: 621,99 pontos para quem tem banheiro e 578,18 para quem não tem.

Desigualdade regional acentuada

O levantamento também destacou que as desigualdades são maiores nas regiões onde o saneamento é mais precário. No Norte, a diferença de desempenho chega a 57,8 pontos, a maior do país. No Nordeste, a distância é de 43,48 pontos. Já no Centro-Oeste, Sudeste e Sul, as diferenças são menores, mas ainda presentes, variando entre 14,41 e 6,13 pontos.

Consequências para a educação

O Instituto Trata Brasil ressaltou que a ausência de saneamento pode levar a mais doenças e faltas escolares, prejudicando as condições de estudo dos jovens. Isso se reflete diretamente nas notas do Enem, exame fundamental para o acesso ao ensino superior no Brasil.

Contexto local e histórico

A relação entre infraestrutura básica e desempenho escolar é tema recorrente em debates sobre educação e desenvolvimento social no país. Municípios do Norte e Nordeste, onde o acesso ao saneamento ainda é limitado, enfrentam desafios históricos para garantir igualdade de oportunidades aos estudantes.

O estudo reforça a importância de políticas públicas que ampliem o acesso ao saneamento básico, não apenas para a saúde, mas também para a educação e o futuro dos jovens brasileiros.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br