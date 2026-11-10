Vereadores de Cambé pedem melhorias no trânsito, transporte e saúde

Na última segunda-feira (9), durante a 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cambé, vereadores apresentaram uma série de indicações ao Executivo Municipal, buscando melhorias em pontos estratégicos da cidade. As solicitações abrangem desde intervenções no trânsito até reforço no transporte coletivo e aprimoramento das unidades de saúde.

Entre os pedidos, destacam-se estudos para instalação de semáforos e redução de velocidade em vias movimentadas, como a avenida Brasil e a rua Afonso Miliorini. Também foram sugeridas melhorias na sinalização viária e a implantação de novos pontos de ônibus em regiões como o jardim Ana Eliza e próximo ao Supermercado Amigão.

No setor de saúde, houve cobrança por reformas estruturais no Pronto Atendimento Maria Anideje 24 horas e providências para reduzir o tempo de espera na UPA. Outras demandas incluem tapa-buracos, recape asfáltico em ruas do jardim Ana Eliza e limpeza de bueiros em diferentes bairros.

A preocupação com espaços públicos também esteve em pauta, com pedidos de calçamento de vielas, substituição de lâmpadas por iluminação LED em praças e ações para evitar descarte irregular de lixo nas proximidades de escolas infantis.

Para o transporte coletivo, os vereadores sugeriram a criação de novas linhas e ampliação de horários, visando atender melhor os moradores dos bairros Ana Rosa e São Paulo, especialmente nos horários de pico.

Essas indicações refletem as principais demandas da população de Cambé, frequentemente discutidas em sessões anteriores da Câmara. A busca por melhorias na infraestrutura, mobilidade e saúde é constante, acompanhando o crescimento da cidade e as necessidades dos moradores.

O Portal Cambé seguirá acompanhando o andamento dessas propostas e convida os leitores a compartilharem suas opiniões e sugestões para o desenvolvimento do município.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br