Arthur Elias divulga convocadas para amistosos finais da Seleção Feminina em 2026

O técnico Arthur Elias anunciou nesta sexta-feira (10) a lista de jogadoras da Seleção Brasileira Feminina para os dois últimos amistosos de 2026, que serão disputados contra o Japão. As partidas, marcadas para 29 de novembro em Hiroshima e 5 de dezembro em Okayama, servirão de preparação para a Copa do Mundo do próximo ano, que será realizada no Brasil.

Entre as novidades da convocação está a atacante Giseli Silva, do Grêmio, que ganha sua primeira chance na equipe principal após se destacar na seleção sub-20. O grupo também conta com o retorno da meio-campista Ary Borges, do Angel City (EUA), que volta após licença-maternidade, além das atacantes Adriana (Al-Qadsiah, Arábia Saudita) e Amanda Gutierres (Boston, EUA).

Por outro lado, o time não contará com Kerolin, que sofreu lesão no pé durante partida do Campeonato Espanhol, e com Marta, poupada nesta convocação. Arthur Elias ressaltou que Marta segue nos planos para a Copa do Mundo de 2027 e que sua ausência é apenas momentânea, dependendo de sua condição física na época da lista final.

Será a primeira vez que a Seleção Brasileira Feminina enfrentará o Japão em solo asiático. O treinador destacou a força das adversárias, que venceram sete dos últimos oito jogos, e frisou a importância dos confrontos para avaliar o elenco e encerrar o ano em alta.

Arthur Elias explicou que a escolha das atletas não leva em conta a idade, mas sim o desempenho e a capacidade de contribuir para o grupo. Segundo ele, a renovação é natural e o objetivo é formar um time equilibrado, mesclando juventude e experiência.

O anúncio da lista acontece em um momento de expectativa para o futebol feminino brasileiro, que busca um bom desempenho na Copa do Mundo em casa. A preparação intensa e a oportunidade para novas jogadoras mostram o compromisso da comissão técnica em fortalecer o grupo.

O futebol feminino tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil, especialmente após campanhas marcantes em torneios internacionais. A participação da seleção em amistosos de alto nível reforça o crescimento da modalidade e inspira jovens atletas em todo o país.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br