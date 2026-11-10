Londrina integra hospitais e rede municipal para ampliar cuidado a bebês prematuros

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina promoveu nesta terça-feira (10), no auditório do Samu, um encontro reunindo representantes de hospitais públicos e privados, além de profissionais da Atenção Primária, para fortalecer o acompanhamento dos bebês prematuros após a alta hospitalar. O evento faz parte da campanha Novembro Roxo, dedicada à conscientização sobre prematuridade.

Participaram do encontro profissionais do Hospital Universitário, Hospital Evangélico, Hospital Unimed, Hospital Infantil, ONGs Prematuridade e Luz que Acolhe, além de equipes do SAMU, PAI, Unidades Básicas de Saúde, Ambulatório do HC e Cismepar. O objetivo principal foi aprimorar a comunicação e a integração entre os diferentes serviços de saúde, garantindo que o cuidado iniciado no hospital tenha continuidade nos atendimentos ambulatoriais e domiciliares.

Segundo a diretora de Atenção Primária, Tatiane do Carmo, o acompanhamento permanente e a troca de informações entre as equipes são essenciais para garantir a segurança e o desenvolvimento dos bebês prematuros. Ela destacou que a alta hospitalar marca apenas o início de uma nova fase de cuidados, que deve ser organizada e humanizada.

Em Londrina, cerca de 10% a 11% dos nascimentos anuais são de bebês prematuros, o que representa mais de 600 crianças por ano. Esses recém-nascidos exigem atenção especial e acompanhamento próximo, principalmente nos primeiros meses de vida, período de maior vulnerabilidade.

O encontro também reforçou a importância de orientar as famílias sobre onde buscar atendimento e garantir que os profissionais das UBSs e ambulatórios estejam preparados para receber e acompanhar essas crianças. A médica neonatologista Fernanda Pegoraro ressaltou que o compartilhamento de informações clínicas e recomendações é fundamental para o sucesso do acompanhamento pós-alta.

Como parte da programação do Novembro Roxo, a Secretaria de Saúde realizará, no dia 24 de novembro, uma capacitação on-line para enfermeiros das UBSs, com foco no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, especialmente dos prematuros. A campanha inclui ainda ações educativas nas unidades básicas, promovendo a prevenção da prematuridade e o acolhimento às famílias.

Historicamente, Londrina tem buscado aprimorar a rede de atenção materno-infantil, investindo em capacitação e integração entre os serviços. A mobilização do Novembro Roxo reforça esse compromisso e destaca a importância de uma rede articulada para garantir o futuro das crianças prematuras.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br