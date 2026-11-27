Um total de 193 professores aprovados em concurso público de 2022 começou a se apresentar à Prefeitura de Londrina nesta sexta-feira (27) para o aceite oficial das vagas. Segundo a administração municipal, foram convocados na semana anterior 129 docentes da Educação Básica e 42 de Educação Física. Outros 22 profissionais foram chamados de um edital anterior.

Os profissionais foram selecionados pelos concursos nº 142/2022 e nº 179/2022. A equipe da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) recebeu os candidatos no auditório, onde eles entregaram os documentos exigidos nos editais.

Quem não compareceu tem até dois dias úteis para se apresentar. O atendimento da SMRH vai das 12h30 às 17h30. De acordo com a Prefeitura, a ausência dentro do prazo ou a recusa da vaga resultam em desclassificação automática.

Educação Física em todas as escolas

A secretária municipal de Educação, Thatiane de Araújo, deu as boas-vindas aos novos professores. “É uma satisfação enorme receber esses profissionais. É a primeira vez na história de Londrina que teremos professores de Educação Física em todas as unidades escolares do Município, incluindo os Centros Municipais de Educação Infantil”, afirmou.

Segundo ela, as contratações completam o quadro da Educação Física. “Com essas contratações, completaremos o quadro da Educação Física e reforçaremos a regência do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental”, disse a secretária.

Professor de Cambé entre os convocados

Com 16 anos de docência, Joel da Silva Ribeiro foi chamado para atuar na Educação Básica. “Foi uma surpresa, mas veio no momento certo. Sou professor concursado no município de Cambé e temporário na rede estadual e esse foi o concurso mais criterioso pelo qual passei. Mas foi tudo muito organizado e estou me preparando para cumprir todas as exigências dentro do prazo”, relatou.

A professora Danyane Lopes Silva, que trabalha na rede particular, também vai atuar na Educação Básica. “Foram quatro anos de muita ansiedade, mas eu sempre acreditei que esse dia chegaria. O atendimento da equipe da Prefeitura foi ótimo e estou com muita esperança e vontade de começar o próximo ano letivo”, contou.

A busca por mais estabilidade levou a professora de Educação Infantil Cláudia Dutra ao aceite da vaga. “Estou feliz demais e a expectativa é gigante. Trabalho em uma instituição filantrópica e é muito gratificante ter a oportunidade de seguir com a carreira que escolhi, trabalhando na rede municipal”, disse.

Mais de 500 contratações no ano

Conforme a Prefeitura, mais de 500 profissionais foram contratados para a educação municipal neste ano. A Secretaria Municipal de Educação (SME) ampliou o Programa de Suporte Especial com 126 profissionais em 252 postos, chamou 131 técnicos administrativos e 60 professores do Processo Seletivo Simplificado, que segue aberto para novos chamamentos.

Para Thatiane de Araújo, o reforço deve melhorar os resultados em 2027. “Vai haver mais equidade nas unidades escolares, além de mais suporte para a inclusão. Ganham as crianças, as famílias, mas também ganham os profissionais de educação, que estarão menos sobrecarregados”, afirmou.

O secretário municipal de Recursos Humanos, Rodrigo Silva e Souza, destacou o trabalho da equipe para viabilizar a convocação. “Tivemos apoio da Câmara Municipal, que aprovou a criação das vagas de 30 horas e trabalhamos com celeridade e cuidado para que, no próximo ano letivo, todos os convocados possam assumir até o primeiro dia de aula, com suporte da administração”, declarou.

Prazos e próximas etapas

Até 8 de dezembro, os convocados precisam preencher o cadastro no Portal do Candidato e enviar digitalmente os documentos indicados na Relação de Documentos. Não serão aceitos arquivos ilegíveis, rasurados, danificados, com cortes ou vencidos. Se houver necessidade de correção ou inclusão de documentos, o prazo é de dois dias úteis, sob pena de desclassificação.

Entre 4 e 8 de dezembro, os candidatos devem protocolar o perfil profissiográfico, em envelope lacrado, e a ficha pré-admissional preenchida na Gerência de Perícias de Saúde (GPS) da SMRH. O edital com data e horário individualizados das perícias está previsto para 2 de dezembro.

As perícias admissionais devem começar a partir de 18 de dezembro, por ordem de classificação, na Diretoria de Saúde Ocupacional (DSO), que funciona na sede da CAAPSML, na avenida Duque de Caxias, 333. Os candidatos devem levar todos os exames listados na Portaria nº 11.988/2026, com custos por conta própria. A falta ou a ausência de algum exame exigido leva à desclassificação.

Depois da perícia, o candidato deve entregar o laudo oficial (ASO) na SMRH, das 12h30 às 18h, em até dois dias úteis, e receber orientações sobre nomeação e posse. A escolha do local de trabalho será entre 20 e 22 de janeiro de 2027, com horário e local a serem divulgados em edital pela SME.

Antes da posse, todos precisam se cadastrar como Usuário Externo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), seguindo o Manual de Usuário Externo. A expectativa da Prefeitura é que os novos professores comecem a trabalhar no início do próximo ano letivo.

Serviço: dúvidas podem ser tiradas com a SMRH pelos telefones (43) 3372-4850 e (43) 3372-4037 ou pelo e-mail recrutamento.pessoal@londrina.pr.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br