A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu 168,8 quilos de maconha na manhã desta sexta-feira (27), no Rio Paraná, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. A ação fez parte da Operação Omnis, e a embarcação usada no transporte da droga também foi recolhida pelos policiais.

Segundo a PMPR, equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) faziam patrulhamento aquático perto da Ponte da Integração quando viram um barco vindo do Paraguai em direção à margem brasileira. Assim que a embarcação atracou, os dois ocupantes fugiram para uma área de mata.

Durante a vistoria no barco, os policiais encontraram três grandes volumes com a droga. A embarcação, o motor de popa e todo o entorpecente foram levados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde serão adotados os procedimentos legais.

A Polícia Militar orienta que, em casos de crime em andamento, a população acione o telefone 190. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo 181, do Disque Denúncia, ou pelo 197, da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br