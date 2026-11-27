🎙️ Que pergunta você faria a um vereador de Cambé? Nesta sexta-feira, 27 de novembro, às 19h, o Portal Entrevista recebe André do Carmo Garcia para uma conversa ao vivo sobre sua trajetória e seu trabalho na Câmara Municipal de Cambé.
💬 Participe pelo chat! Conte de qual bairro você acompanha o programa e envie sua pergunta para André.
🔔 Inscreva-se no canal @portalentrevista, ative o lembrete da transmissão e compartilhe a live com quem acompanha a política de Cambé.
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