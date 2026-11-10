Loterias de hoje (10/11): prêmios chegam a R$ 40 milhões

imemania lidera os sorteios desta terça-feira com R$ 26,3 milhões; Mega-Sena, Quina, Lotofácil e Dia de Sorte também terão concursos

Quem pretende tentar a sorte nas loterias da Caixa Econômica Federal nesta terça-feira, 10 de novembro de 2026, terá cinco modalidades para escolher. Os sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte estão programados para começar a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Juntas, as cinco modalidades oferecem R$ 40 milhões em prêmios principais estimados. O maior valor está na Timemania, que pode pagar R$ 26,3 milhões a quem acertar os sete números sorteados.

Outro destaque é o Dia de Sorte, com prêmio estimado em R$ 4,4 milhões, seguido pela Quina, que pode distribuir R$ 3,8 milhões.

Confira os prêmios e concursos das loterias de hoje

Modalidade Concurso Prêmio estimado Timemania 2466 R$ 26.300.000,00 Dia de Sorte 1344 R$ 4.400.000,00 Quina 7164 R$ 3.800.000,00 Mega-Sena 3084 R$ 3.500.000,00 Lotofácil 3826 R$ 2.000.000,00 Total R$ 40.000.000,00

Os valores são estimativas divulgadas antes dos sorteios e podem sofrer alterações conforme a arrecadação.

Timemania: concurso 2466 pode pagar R$ 26,3 milhões

A Timemania concentra a maior premiação desta terça-feira. O concurso 2466 está previsto para as 21h e tem prêmio principal estimado em R$ 26,3 milhões.

Para participar, o apostador deve escolher dez números entre os 80 disponíveis no volante e indicar um Time do Coração.

Durante o sorteio, são extraídos sete números e um Time do Coração. A modalidade oferece prêmios para quem acerta três, quatro, cinco, seis ou sete números, além de uma premiação específica para o time sorteado.

Concurso: 2466

Prêmio estimado: R$ 26,3 milhões

Aposta simples: R$ 3,50

Horário do sorteio: 21h

Dia de Sorte: concurso 1344 tem prêmio de R$ 4,4 milhões

O Dia de Sorte também chama a atenção dos apostadores nesta terça-feira. O concurso 1344 oferece uma estimativa de R$ 4,4 milhões para quem acertar os sete números.

Nessa modalidade, o participante escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis, além de selecionar um Mês da Sorte.

São sorteados sete números e um mês. Há premiações para quem acerta quatro, cinco, seis ou sete números e também para quem acerta o Mês da Sorte.

Concurso: 1344

Prêmio estimado: R$ 4,4 milhões

Aposta simples: R$ 2,50

Horário do sorteio: 21h

Quina: prêmio de R$ 3,8 milhões no concurso 7164

A Quina realiza nesta terça-feira o concurso 7164, com prêmio estimado em R$ 3,8 milhões.

Para jogar, basta selecionar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00.

Além do prêmio principal para quem acerta os cinco números, também são contempladas apostas com dois, três ou quatro acertos.

Concurso: 7164

Prêmio estimado: R$ 3,8 milhões

Aposta simples: R$ 3,00

Horário do sorteio: 21h

Mega-Sena: concurso 3084 sorteia R$ 3,5 milhões

Uma das modalidades mais conhecidas do país, a Mega-Sena também terá sorteio nesta terça-feira.

O concurso 3084 apresenta prêmio principal estimado em R$ 3,5 milhões, após uma aposta de Goiânia acertar sozinha as seis dezenas do concurso anterior e conquistar aproximadamente R$ 59,5 milhões.

Na Mega-Sena, o apostador escolhe de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

A premiação principal é destinada aos acertadores das seis dezenas, mas também recebem prêmios aqueles que acertam quatro ou cinco números.

Concurso: 3084

Prêmio estimado: R$ 3,5 milhões

Aposta simples: R$ 6,00

Horário do sorteio: 21h

Lotofácil: concurso 3826 oferece R$ 2 milhões

A Lotofácil completa a programação de sorteios desta terça-feira, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para o concurso 3826.

A modalidade permite que o apostador escolha de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis.

São sorteadas 15 dezenas, e recebem prêmios as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

Concurso: 3826

Prêmio estimado: R$ 2 milhões

Aposta simples: R$ 3,50

Horário do sorteio: 21h

Como apostar nas loterias da Caixa nesta terça-feira?

Os moradores de Cambé, Londrina, Rolândia, Ibiporã e demais cidades brasileiras podem registrar suas apostas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal.

Também é possível participar pelos canais digitais oficiais da instituição, incluindo o aplicativo Loterias Caixa e o portal de apostas.

Para os sorteios desta terça-feira, as apostas individuais podem ser registradas até as 20h, pelo horário de Brasília, respeitando as condições de funcionamento de cada canal.

O procedimento é simples:

Escolha a modalidade desejada. Selecione os números no volante ou utilize a opção Surpresinha, quando disponível. Defina a quantidade de apostas. Efetue o pagamento. Guarde o comprovante para conferir o resultado.

A Caixa também disponibiliza bolões, que permitem reunir vários participantes em uma mesma aposta. Nesse caso, o valor investido e eventuais prêmios são divididos conforme as cotas adquiridas.

As apostas são permitidas somente para maiores de 18 anos.

Onde acompanhar os resultados das loterias de hoje?

Os sorteios desta terça-feira, 10 de novembro, estão previstos para começar às 21h, com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Após a realização dos concursos, os números sorteados e a distribuição dos prêmios serão divulgados pela Caixa Econômica Federal.

Os apostadores devem conferir cuidadosamente os números de seus bilhetes, inclusive as faixas secundárias de premiação.

O Portal Cambé também acompanha os resultados das principais loterias e publica informações sobre os concursos, valores acumulados e premiações.

Atenção: as loterias são jogos de azar, e não existe método capaz de garantir premiações. Aposte com responsabilidade e utilize apenas recursos que não comprometam o orçamento familiar.

Fontes

Caixa Econômica Federal — Portal Loterias Caixa.

Caixa Econômica Federal — Regras e calendário de sorteios das loterias federais.

Caixa Econômica Federal — Informações oficiais das modalidades Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte.

Consulta das estimativas e concursos realizada em 10 de novembro de 2026.

Informações referentes aos sorteios programados para terça-feira (10/11/2026). Os prêmios apresentados são estimativas anteriores à realização dos concursos.