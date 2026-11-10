Paraná lança movimento para reduzir mortes nas rodovias estaduais

O Paraná deu início nesta terça-feira (10) ao Movimento Paraná pela Vida – Rodovias Mais Seguras, em evento realizado durante o 1º Seminário Rodovias Mais Seguras da Polícia Rodoviária Federal. A iniciativa reúne órgãos estaduais e federais, além de oito concessionárias de rodovias, com o objetivo de diminuir acidentes e mortes nas estradas do estado.

O movimento é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a Polícia Rodoviária Federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e empresas privadas do setor. O principal compromisso é reduzir em 50% o número de óbitos nas rodovias paranaenses até 2030, alinhando-se ao Plano Estadual de Segurança no Trânsito (Petrans/PR 2025–2030) e ao pacto global da ONU pela segurança viária.

Mobilização conjunta e uso de tecnologia

Uma das novidades do movimento é a integração de esforços públicos e privados para ampliar o uso de dados e tecnologia na identificação de riscos, além de promover campanhas educativas e ações conjuntas para coibir condutas perigosas e melhorar a sinalização e infraestrutura das estradas.

Seminário destaca fiscalização e inovação

Durante o seminário, foram apresentados simuladores de colisão e capotamento, além de painéis sobre fiscalização, controle de velocidade e regulação do transporte de veículos pesados. Um dos temas em destaque foi a fiscalização por média de velocidade, prática já adotada em outros países, mas ainda em fase de estudos no Brasil.

Contexto local e histórico

A segurança nas rodovias é uma preocupação constante no Paraná, estado cortado por importantes rotas de transporte e que registra altos índices de acidentes. O novo movimento reforça a necessidade de união entre diferentes setores para enfrentar o desafio e preservar vidas, somando-se a outras iniciativas como o Petrans/PR.

O leitor pode acompanhar as próximas ações do movimento e participar do debate sobre segurança viária, deixando seu comentário ou compartilhando a notícia nas redes sociais do Portal Cambé.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br