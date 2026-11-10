Brasileiros têm mais de R$ 6 bilhões esquecidos em bancos para resgatar

O Banco Central informou que mais de R$ 6 bilhões em valores esquecidos seguem disponíveis para saque em instituições financeiras de todo o Brasil. O levantamento mais recente, divulgado nesta semana, aponta que 24,61 milhões de pessoas físicas e 2,23 milhões de empresas ainda não buscaram esses recursos.

O montante disponível aumentou em relação ao último relatório, que registrava cerca de R$ 5,8 bilhões aguardando retirada. O crescimento ocorre porque bancos, cooperativas, administradoras de consórcio e outras instituições continuam identificando novos valores e informando ao Sistema de Valores a Receber (SVR).

Como estão distribuídos os valores esquecidos

Do total de R$ 6,03 bilhões disponíveis, R$ 4,41 bilhões pertencem a pessoas físicas, enquanto R$ 1,62 bilhão são de pessoas jurídicas. A maioria dos beneficiários tem direito a pequenas quantias: quase 70% podem sacar até R$ 10, outros 18,8% têm entre R$ 10,01 e R$ 100, e apenas 2,25% possuem mais de R$ 1 mil para resgatar.

Onde estão os recursos

O maior número de registros de beneficiários está nos bancos, com 13,64 milhões de pessoas. Administradoras de consórcio somam 7,47 milhões, instituições de pagamento têm 3,9 milhões, cooperativas 1,97 milhão, financeiras 1,44 milhão, corretoras e distribuidoras 62,8 mil e outros segmentos 3 mil registros. Vale lembrar que um mesmo beneficiário pode aparecer em mais de uma categoria.

Como consultar e resgatar

A consulta e o pedido de devolução dos valores esquecidos são gratuitos e podem ser feitos diretamente no portal oficial do Sistema Valores a Receber, do Banco Central. O órgão alerta para golpes: não envia links, não entra em contato para tratar dos valores e não solicita senhas ou dados pessoais para liberar recursos.

Histórico e impacto para os brasileiros

Desde o início do serviço, em 2022, o Banco Central já devolveu R$ 16,75 bilhões a quase 45 milhões de beneficiários. Apesar dos saques contínuos, o saldo pode aumentar, já que novas quantias são identificadas todos os meses. O acesso a esses valores pode fazer diferença no orçamento de muitas famílias e empresas, especialmente em tempos de aperto financeiro.

Fique atento: consulte se você tem valores a receber e compartilhe a informação com amigos e familiares para que ninguém deixe dinheiro parado nos bancos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br