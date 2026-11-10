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Pesquisa da UEL recebe destaque internacional em Enfermagem

Pesquisa da UEL sobre máscara HeLP e filtro SOStentável recebe Menção Honrosa em evento internacional de Enfermagem. Saiba mais sobre a inovação.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Pesquisa da UEL recebe destaque internacional em Enfermagem
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Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Estadual de Londrina (UEL) conquistou Menção Honrosa durante o XIX Colóquio Pan-Americano de Pesquisa em Enfermagem, realizado entre 28 e 30 de outubro, em Ribeirão Preto (SP). O reconhecimento foi concedido ao projeto que criou a máscara HeLP e o filtro SOStentável, soluções inovadoras para proteção respiratória de profissionais em salas cirúrgicas.

O trabalho, assinado por Ana Paula da Silva, Francieli Faustino, Aline Franco da Rocha, Renata Perfeito Ribeiro, Leila Dropinchinski Martins (UTFPR) e Helenize Ferreira Lima Leachi, foi premiado no eixo de pesquisas sobre soluções sustentáveis no cuidado de enfermagem. A iniciativa integra o Grupo de Estudos em Gestão do Cuidado, Editoração Científica e Saúde do Trabalhador (GeeST), coordenado pela professora Renata Perfeito Ribeiro, do Centro de Ciências da Saúde da UEL.

O desenvolvimento da máscara HeLP e do filtro SOStentável é fruto de anos de pesquisa e patentes depositadas pela UEL. As tecnologias utilizam engenharia de materiais, impressão 3D e propõem reutilização segura, focando na proteção dos trabalhadores expostos à fumaça cirúrgica, que contém substâncias tóxicas e partículas prejudiciais à saúde respiratória.

A participação da equipe da UEL no evento internacional reforçou o compromisso da instituição com a formação de novos pesquisadores e a busca por soluções práticas para desafios enfrentados no ambiente hospitalar. O grupo contou ainda com a presença de pós-graduandos, como a doutoranda Kawanna Vidotti Amaral, ampliando o intercâmbio científico.

O Colóquio Pan-Americano, promovido pela OPAS/OMS em parceria com a USP de Ribeirão Preto, reuniu representantes de diversos países das Américas para debater inovações e práticas baseadas em evidências na área da saúde. O evento destacou a importância de unir sustentabilidade e biossegurança no cotidiano dos serviços de saúde.

Para a professora Renata Perfeito Ribeiro, a Menção Honrosa valoriza o esforço coletivo de pesquisadores, alunos e instituições parceiras, além de dar visibilidade à pesquisa pública desenvolvida em Londrina. Segundo ela, o reconhecimento demonstra como a integração entre ensino, pesquisa e inovação pode resultar em tecnologias aplicáveis à rotina dos profissionais de saúde.

Projetos como esse reforçam o papel da UEL como referência em pesquisa e inovação na área da saúde, contribuindo para a segurança dos trabalhadores e a qualidade do atendimento hospitalar na região e no país.

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Fonte: operobal.uel.br

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##saude#ENFERMAGEM#Filtro SOStentável#inovação#londrina#Máscara HeLP#pesquisa#uel
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Redação Portal Cambé
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