REC Raízes reúne cultura, esporte e inclusão em Cambé

Segunda edição do evento movimentou o Jardim Ana Rosa com apresentações culturais, atividades esportivas e ações solidárias em valorização da diversidade.

O Jardim Ana Rosa, em Cambé, recebeu a segunda edição do REC Raízes, evento que reuniu cultura, esporte, solidariedade e inclusão social. A programação destacou a valorização da cultura negra e contou com apresentações artísticas, atividades recreativas, voleibol e mobilização da comunidade em benefício do Lar Santo Antônio.

A iniciativa nasceu da união de mulheres que integram o time Queen Master e encontraram no esporte uma oportunidade de desenvolver ações sociais e culturais no município.

O Portal Cambé acompanhou o evento e conversou com duas das organizadoras, Jussara Moraes e Márcia Freitas, que explicaram a origem do projeto, os objetivos da associação e a importância de ampliar os espaços de valorização da diversidade em Cambé.

Projeto nasceu da união de mulheres do esporte

Durante entrevista ao Portal Cambé, Jussara Moraes contou que a ideia surgiu entre as integrantes do time Queen Master, formado por mulheres adultas que decidiram utilizar a força do grupo para contribuir com a sociedade.

Segundo ela, a primeira experiência aconteceu no ano passado, quando as participantes organizaram, com recursos próprios, um evento em comemoração ao Mês da Consciência Negra, na região do Campos Verdes.

A repercussão positiva incentivou a continuidade do trabalho e levou à formalização de uma associação.

“Nós nos organizamos, formamos a associação e hoje já é o segundo REC Raízes”, destacou Jussara.

A organizadora também ressaltou o crescimento do evento, que passou a reunir mais convidados, apresentações e atividades.

Para o grupo, a proposta vai além de realizar uma programação cultural. A intenção é fortalecer o debate sobre a negritude e ampliar a participação da comunidade em iniciativas de valorização da identidade e da história da população negra.

Cultura negra e diversidade ganham destaque

Uma das organizadoras, Márcia Freitas, explicou que o REC Raízes foi pensado como um espaço de reflexão sobre a ancestralidade, a diversidade cultural e a construção de uma sociedade mais inclusiva.

Segundo ela, reconhecer as raízes da população brasileira também significa compreender a contribuição dos diferentes povos que participaram da formação do país.

A programação buscou reunir manifestações culturais e grupos que nem sempre encontram espaço de representação em eventos comunitários.

Entre as iniciativas mencionadas pela organização estiveram atividades voltadas à comunidade surda, com apresentações relacionadas à Língua Brasileira de Sinais (Libras), além da participação de representantes dos povos de terreiro.

A proposta foi promover o respeito às diferenças e incentivar a convivência entre pessoas de diferentes origens, crenças e realidades sociais.

Crianças do Lar Santo Antônio participaram da programação

A participação das crianças e adolescentes atendidos pelo Lar Santo Antônio foi um dos momentos de destaque do REC Raízes.

O público acompanhou apresentações realizadas pelos participantes da instituição, além de atividades recreativas, como pintura facial.

A presença do Lar Santo Antônio reforçou o caráter social do encontro, aproximando crianças, famílias e moradores das atividades culturais e esportivas desenvolvidas durante o evento.

De acordo com Márcia Freitas, a proposta é que iniciativas semelhantes também possam chegar aos serviços de convivência e a outros espaços comunitários de Cambé.

A organização pretende ampliar o alcance dos projetos, levando atividades relacionadas à cultura negra, à inclusão da comunidade surda e à diversidade para diferentes públicos.

Vôlei Master mobiliza equipes em ação solidária

O esporte também teve participação importante na programação.

Durante a tarde, o evento contou com atividades de Vôlei Master, reunindo quatro equipes da região em uma mobilização que combinou integração esportiva e solidariedade.

As atividades fizeram parte de uma campanha de arrecadação de açúcar destinada ao Lar Santo Antônio.

A arrecadação foi organizada ao longo do dia, com previsão de continuidade até as 20h.

A iniciativa demonstrou como o esporte pode contribuir para ações comunitárias, envolvendo atletas, familiares e moradores em uma causa social.

Organização destaca união entre comunidade e instituições

A realização do REC Raízes contou com o envolvimento de diferentes setores da sociedade.

Segundo Márcia Freitas, a organização mobilizou voluntários, representantes do poder público, apoiadores da iniciativa privada e integrantes da comunidade.

A Polícia Militar também foi mencionada entre os parceiros que contribuíram para a realização do evento.

Para as organizadoras, essa participação coletiva é fundamental para que o projeto continue crescendo e alcance outros bairros e instituições do município.

Evento fortalece valorização da cultura negra em Cambé

A realização do REC Raízes durante o período dedicado à Consciência Negra, celebrada nacionalmente em 20 de novembro, reforça a importância de iniciativas que promovam o reconhecimento da história e da contribuição da população negra para a sociedade brasileira.

Em Cambé, o evento mostrou que atividades culturais e esportivas também podem funcionar como espaços de educação, convivência e mobilização social.

A segunda edição representou mais um passo na consolidação do projeto iniciado pelas integrantes do Queen Master, que agora buscam ampliar as atividades da associação.

Além das apresentações culturais e competições esportivas, o REC Raízes deixou como mensagem a importância do respeito à diversidade e da participação coletiva na construção de uma comunidade mais acolhedora.

Portal Cambé acompanhou o REC Raízes

O Portal Cambé esteve presente no Jardim Ana Rosa, acompanhando as apresentações das crianças e adolescentes do Lar Santo Antônio, as atividades recreativas e a participação das equipes de voleibol.

Durante a cobertura, as organizadoras Jussara Moraes e Márcia Freitas compartilharam os objetivos do projeto e a expectativa de levar novas atividades culturais e sociais para outros espaços da cidade.

A cobertura em vídeo apresenta entrevistas e momentos da programação.

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