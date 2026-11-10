REC Raízes reúne cultura, esporte e inclusão em Cambé

Segunda edição do evento movimentou o Jardim Ana Rosa com apresentações culturais, atividades esportivas e ações solidárias em valorização da diversidade.
O Jardim Ana Rosa, em Cambé, recebeu a segunda edição do REC Raízes, evento que reuniu cultura, esporte, solidariedade e inclusão social. A programação destacou a valorização da cultura negra e contou com apresentações artísticas, atividades recreativas, voleibol e mobilização da comunidade em benefício do Lar Santo Antônio.
A iniciativa nasceu da união de mulheres que integram o time Queen Master e encontraram no esporte uma oportunidade de desenvolver ações sociais e culturais no município.
O Portal Cambé acompanhou o evento e conversou com duas das organizadoras, Jussara Moraes e Márcia Freitas, que explicaram a origem do projeto, os objetivos da associação e a importância de ampliar os espaços de valorização da diversidade em Cambé.
Projeto nasceu da união de mulheres do esporte
Durante entrevista ao Portal Cambé, Jussara Moraes contou que a ideia surgiu entre as integrantes do time Queen Master, formado por mulheres adultas que decidiram utilizar a força do grupo para contribuir com a sociedade.
Segundo ela, a primeira experiência aconteceu no ano passado, quando as participantes organizaram, com recursos próprios, um evento em comemoração ao Mês da Consciência Negra, na região do Campos Verdes.
A repercussão positiva incentivou a continuidade do trabalho e levou à formalização de uma associação.
“Nós nos organizamos, formamos a associação e hoje já é o segundo REC Raízes”, destacou Jussara.
A organizadora também ressaltou o crescimento do evento, que passou a reunir mais convidados, apresentações e atividades.
Para o grupo, a proposta vai além de realizar uma programação cultural. A intenção é fortalecer o debate sobre a negritude e ampliar a participação da comunidade em iniciativas de valorização da identidade e da história da população negra.
Cultura negra e diversidade ganham destaque
Uma das organizadoras, Márcia Freitas, explicou que o REC Raízes foi pensado como um espaço de reflexão sobre a ancestralidade, a diversidade cultural e a construção de uma sociedade mais inclusiva.
Segundo ela, reconhecer as raízes da população brasileira também significa compreender a contribuição dos diferentes povos que participaram da formação do país.
A programação buscou reunir manifestações culturais e grupos que nem sempre encontram espaço de representação em eventos comunitários.
Entre as iniciativas mencionadas pela organização estiveram atividades voltadas à comunidade surda, com apresentações relacionadas à Língua Brasileira de Sinais (Libras), além da participação de representantes dos povos de terreiro.
A proposta foi promover o respeito às diferenças e incentivar a convivência entre pessoas de diferentes origens, crenças e realidades sociais.
Crianças do Lar Santo Antônio participaram da programação
A participação das crianças e adolescentes atendidos pelo Lar Santo Antônio foi um dos momentos de destaque do REC Raízes.
O público acompanhou apresentações realizadas pelos participantes da instituição, além de atividades recreativas, como pintura facial.
A presença do Lar Santo Antônio reforçou o caráter social do encontro, aproximando crianças, famílias e moradores das atividades culturais e esportivas desenvolvidas durante o evento.
De acordo com Márcia Freitas, a proposta é que iniciativas semelhantes também possam chegar aos serviços de convivência e a outros espaços comunitários de Cambé.
A organização pretende ampliar o alcance dos projetos, levando atividades relacionadas à cultura negra, à inclusão da comunidade surda e à diversidade para diferentes públicos.
Vôlei Master mobiliza equipes em ação solidária
O esporte também teve participação importante na programação.
Durante a tarde, o evento contou com atividades de Vôlei Master, reunindo quatro equipes da região em uma mobilização que combinou integração esportiva e solidariedade.
As atividades fizeram parte de uma campanha de arrecadação de açúcar destinada ao Lar Santo Antônio.
A arrecadação foi organizada ao longo do dia, com previsão de continuidade até as 20h.
A iniciativa demonstrou como o esporte pode contribuir para ações comunitárias, envolvendo atletas, familiares e moradores em uma causa social.
Organização destaca união entre comunidade e instituições
A realização do REC Raízes contou com o envolvimento de diferentes setores da sociedade.
Segundo Márcia Freitas, a organização mobilizou voluntários, representantes do poder público, apoiadores da iniciativa privada e integrantes da comunidade.
A Polícia Militar também foi mencionada entre os parceiros que contribuíram para a realização do evento.
Para as organizadoras, essa participação coletiva é fundamental para que o projeto continue crescendo e alcance outros bairros e instituições do município.
Evento fortalece valorização da cultura negra em Cambé
A realização do REC Raízes durante o período dedicado à Consciência Negra, celebrada nacionalmente em 20 de novembro, reforça a importância de iniciativas que promovam o reconhecimento da história e da contribuição da população negra para a sociedade brasileira.
Em Cambé, o evento mostrou que atividades culturais e esportivas também podem funcionar como espaços de educação, convivência e mobilização social.
A segunda edição representou mais um passo na consolidação do projeto iniciado pelas integrantes do Queen Master, que agora buscam ampliar as atividades da associação.
Além das apresentações culturais e competições esportivas, o REC Raízes deixou como mensagem a importância do respeito à diversidade e da participação coletiva na construção de uma comunidade mais acolhedora.
Portal Cambé acompanhou o REC Raízes
O Portal Cambé esteve presente no Jardim Ana Rosa, acompanhando as apresentações das crianças e adolescentes do Lar Santo Antônio, as atividades recreativas e a participação das equipes de voleibol.
Durante a cobertura, as organizadoras Jussara Moraes e Márcia Freitas compartilharam os objetivos do projeto e a expectativa de levar novas atividades culturais e sociais para outros espaços da cidade.
A cobertura em vídeo apresenta entrevistas e momentos da programação.
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