Londrina realiza 1º Congresso Internacional da Educação Municipal em novembro

Londrina vai sediar, no dia 23 de novembro, o primeiro Congresso Internacional da Educação Municipal. O evento, promovido pela Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação, acontece no Ginásio de Esportes Moringão e é voltado aos profissionais da Rede Municipal.

Com o tema “Práticas que Inspiram”, o congresso busca valorizar projetos e experiências pedagógicas desenvolvidos nas escolas e centros de Educação Infantil do município. A proposta é incentivar o compartilhamento de ideias e fortalecer a formação continuada dos educadores locais.

Ambientes de formação inovadores

Uma das novidades é a organização simultânea de cinco ambientes de palestras, cada um com conteúdos exibidos em painéis de LED. Os participantes receberão fones de ouvido para escolher qual atividade acompanhar, sem interferência de outras apresentações. Assim, cada educador poderá montar sua própria programação conforme suas áreas de interesse.

Inscrições e programação

As atividades terão vagas limitadas e a participação dependerá da disponibilidade no momento da inscrição. As orientações para se inscrever serão divulgadas no dia 16 de novembro, a partir das 18h, nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Educação.

Valorização e integração dos profissionais

O congresso será uma oportunidade para que servidores da Rede Municipal apresentem projetos e práticas pedagógicas, promovendo integração entre profissionais e estimulando o aprimoramento da educação pública. A programação também inclui praça de alimentação e estandes de parceiros.

Contexto local

O evento integra a política de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação, que tem investido em capacitação e valorização dos trabalhadores da rede. Iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer o ensino público e reconhecer o esforço diário dos educadores de Londrina.

O Congresso será realizado durante todo o dia 23 de novembro, com a participação dos servidores conforme sua jornada de trabalho. Para mais informações, acompanhe os canais oficiais da Secretaria Municipal de Educação.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br