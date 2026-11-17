Com seis votos cada, Gallego, André do Carmo, Viviani Vallarini e Patrícia da Farmácia assumem a direção do Legislativo em 1º de janeiro.

A Câmara Municipal de Cambé elegeu o vereador Gallego (União) presidente para o biênio 2027–2028 na noite de segunda-feira (16 de novembro), durante a 35ª sessão ordinária. A escolha ocorreu por votação nominal e individual para os quatro cargos da Mesa Executiva, responsável pela direção dos trabalhos legislativos e administrativos da Casa.

Também foram eleitos André do Carmo (PL), vice-presidente; Viviani Vallarini (PSD), primeira-secretária; e Patrícia da Farmácia (PL), segunda-secretária. Os quatro receberam seis votos cada e assumem oficialmente em 1º de janeiro de 2027.

Como ficou a nova Mesa Executiva

A composição que comandará a Câmara de Cambé nos próximos dois anos será:

Presidente: Gallego (União);

Gallego (União); Vice-presidente: André do Carmo (PL);

André do Carmo (PL); Primeira-secretária: Viviani Vallarini (PSD);

Viviani Vallarini (PSD); Segunda-secretária: Patrícia da Farmácia (PL).

Os eleitos contaram com os votos dos quatro integrantes da nova Mesa e dos vereadores Odair Paviani (PL) e Lucas Mil Grau (PSD).

A votação foi realizada separadamente para cada função. A escolha começou pelo cargo de presidente, seguida pelas votações para vice-presidente, primeiro-secretário e segundo-secretário.

O que a Mesa Executiva faz

A Mesa Executiva dirige os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Cabe ao grupo adotar providências para garantir a regularidade das atividades, organizar os serviços administrativos e conduzir os trabalhos em plenário, incluindo os projetos que entram em pauta.

Para os moradores de Cambé, essa atuação está ligada à organização das discussões e votações de propostas de interesse do município. A nova composição ficará à frente dessas responsabilidades durante os anos de 2027 e 2028.

Eleitos destacam demandas da população e transparência

A Mesa eleita destacou o compromisso de manter um Legislativo atuante em relação às demandas da população e com transparência.

A eleição ocorre após a Câmara de Cambé receber o Selo Diamante de Transparência do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A Casa atingiu índice de 98,73% na avaliação.

Nova gestão começa em janeiro

Atualmente, a Mesa Executiva é formada por Odair Paviani, na presidência; Viviani Vallarini, na vice-presidência; Gallego, como primeiro-secretário; e Ellen Affonso (União), como segunda-secretária.

Com a eleição, Gallego e Viviani permanecerão na direção da Casa, mas em novas funções. A Lei Orgânica do Município veda a recondução de um vereador ao mesmo cargo na eleição subsequente.

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