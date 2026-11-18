Concurso desta quarta-feira tem prêmio estimado em R$ 5 milhões; Portal Cambé divulgará os números e a premiação após a divulgação oficial.
A Lotofácil 3833 tem sorteio previsto para as 21h desta quarta-feira, 18 de novembro de 2026, pelo horário de Brasília. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 5 milhões.
O Portal Cambé atualizará esta matéria com os números sorteados e, após a apuração, com a quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa.
Números sorteados na Lotofácil 3833
Aguardando a divulgação oficial das 15 dezenas.
Contagem regressiva para o sorteio
Quarta-feira, 18/11/2026 • 21h — Brasília
O Portal Cambé divulgará o resultado após a divulgação oficial.
Os números serão apresentados em ordem crescente para facilitar a conferência dos bilhetes.
Premiação da Lotofácil 3833
Confira abaixo o espaço reservado para a divulgação do rateio:
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|14 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|13 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|12 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|11 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
A Lotofácil acumulou?
A confirmação de ganhadores na faixa principal ou de acumulação será informada após a apuração oficial da Caixa Econômica Federal.
Se mais de uma aposta acertar as 15 dezenas, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.
Como apostar na Lotofácil
Para participar, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade contempla apostas com 11, 12, 13, 14 e 15 acertos.
As apostas podem ser registradas nas lotéricas credenciadas e pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, respeitando o prazo de encerramento do concurso.
Próximo concurso da Lotofácil
A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão acrescentadas após a divulgação oficial da Caixa.
Acompanhe também os demais resultados das loterias no Portal Cambé.
Fonte: Loterias Caixa.