Concurso desta quarta-feira tem prêmio estimado em R$ 5 milhões; Portal Cambé divulgará os números e a premiação após a divulgação oficial.

A Lotofácil 3833 tem sorteio previsto para as 21h desta quarta-feira, 18 de novembro de 2026, pelo horário de Brasília. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 5 milhões.

O Portal Cambé atualizará esta matéria com os números sorteados e, após a apuração, com a quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa.

Números sorteados na Lotofácil 3833

Aguardando a divulgação oficial das 15 dezenas.

LOTOFÁCIL • CONCURSO 3833 Contagem regressiva para o sorteio Quarta-feira, 18/11/2026 • 21h — Brasília 00 Dias 00 Horas 00 Minutos 00 Segundos Prêmio estimado R$ 5 milhões O Portal Cambé divulgará o resultado após a divulgação oficial.

Os números serão apresentados em ordem crescente para facilitar a conferência dos bilhetes.

Premiação da Lotofácil 3833

Confira abaixo o espaço reservado para a divulgação do rateio:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 15 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 14 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 13 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 12 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 11 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação

A Lotofácil acumulou?

A confirmação de ganhadores na faixa principal ou de acumulação será informada após a apuração oficial da Caixa Econômica Federal.

Se mais de uma aposta acertar as 15 dezenas, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.

Como apostar na Lotofácil

Para participar, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade contempla apostas com 11, 12, 13, 14 e 15 acertos.

As apostas podem ser registradas nas lotéricas credenciadas e pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, respeitando o prazo de encerramento do concurso.

Próximo concurso da Lotofácil

A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão acrescentadas após a divulgação oficial da Caixa.

Acompanhe também os demais resultados das loterias no Portal Cambé.

Fonte: Loterias Caixa.