A Quina tem prêmio estimado em R$ 600 mil no concurso 7171, com sorteio previsto para esta quarta-feira (18 de novembro de 2026), às 21h, no horário de Brasília.

O Portal Cambé acompanhará o sorteio e divulgará nesta matéria as cinco dezenas. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos por faixa serão acrescentados após a publicação do rateio oficial da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Quina 7171 de hoje

Aguardando o sorteio.

Os números do concurso desta quarta-feira serão informados neste espaço após a divulgação do resultado.

Dezenas sorteadas: [aguardando divulgação]

Contagem regressiva para o sorteio Quina • Concurso 7171 R$ 600 mil — Dias — Horas — Minutos — Segundos Acompanhe o resultado aqui no Portal Cambé. Contagem até o horário previsto do sorteio. O resultado será publicado após a divulgação oficial. Sorteio previsto para 18/11/2026 às 21h de Brasília. Ative o JavaScript para visualizar o contador.

Premiação da Quina 7171

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 5 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 4 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 3 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 2 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação

A Quina acumulou ou teve ganhador?

A confirmação sobre ganhadores com cinco acertos ou acúmulo do prêmio será publicada após a apuração oficial. A data e a estimativa de premiação do próximo concurso também serão atualizadas nesta matéria.

Confira outras apurações na página de loterias do Portal Cambé.

Fonte: informações da Caixa apresentadas na divulgação do concurso.