A Quina tem prêmio estimado em R$ 600 mil no concurso 7171, com sorteio previsto para esta quarta-feira (18 de novembro de 2026), às 21h, no horário de Brasília.
O Portal Cambé acompanhará o sorteio e divulgará nesta matéria as cinco dezenas. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos por faixa serão acrescentados após a publicação do rateio oficial da Caixa Econômica Federal.
Resultado da Quina 7171 de hoje
Aguardando o sorteio.
Os números do concurso desta quarta-feira serão informados neste espaço após a divulgação do resultado.
Dezenas sorteadas: [aguardando divulgação]
Contagem regressiva para o sorteio
Quina • Concurso 7171
R$ 600 mil
Prêmio estimado
18/11/2026, às 21h
Horário de Brasília
Acompanhe o resultado aqui no Portal Cambé.
Contagem até o horário previsto do sorteio. O resultado será publicado após a divulgação oficial.
Premiação da Quina 7171
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|5 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|4 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|3 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|2 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
A Quina acumulou ou teve ganhador?
A confirmação sobre ganhadores com cinco acertos ou acúmulo do prêmio será publicada após a apuração oficial. A data e a estimativa de premiação do próximo concurso também serão atualizadas nesta matéria.
Confira outras apurações na página de loterias do Portal Cambé.
Fonte: informações da Caixa apresentadas na divulgação do concurso.