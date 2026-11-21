A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que não localizou conversas entre o ministro André Mendonça e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O relatório, entregue ao presidente do STF, Edson Fachin, detalha a investigação conduzida no âmbito do caso Master.

O documento, que teve o sigilo retirado a pedido de Mendonça, mostra que, apesar de centenas de menções ao nome do ministro nos celulares de Vorcaro, não foram identificados diálogos diretos entre os dois, seja por aplicativos de mensagens ou outros meios analisados.

Durante a análise, a PF encontrou 303 menções a “André Mendonça”, 1.294 ao termo “Mendonça” e 79 a “Ministro André”. Em uma das conversas, Mendonça aparece em uma foto ao lado do advogado Ciro Soares, amigo do ex-banqueiro. Soares enviou a imagem a Vorcaro e comentou sobre um encontro para confecção de ternos, mas Mendonça já havia negado ter recebido qualquer presente e apresentou comprovantes de pagamento das roupas.

Outro trecho do relatório cita uma reunião entre Mendonça e Vorcaro, intermediada pelo deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP), para tratar de um processo sobre precatórios. O encontro foi confirmado publicamente pelo ministro, que ressaltou que sua decisão foi contrária aos interesses do empresário.

O relatório da PF agora está sob análise da Procuradoria-Geral da República, que decidirá se arquiva o caso ou solicita novas investigações. Fachin também enviou à PGR relatórios sobre outros ministros do STF e determinou o arquivamento de menções a alguns deles por falta de indícios relevantes.

O caso reforça a importância da transparência nas investigações envolvendo autoridades públicas e destaca o papel das instituições de controle na apuração de possíveis irregularidades.

Continue acompanhando as atualizações sobre este e outros casos importantes no Portal Cambé e participe deixando sua opinião nos comentários ou compartilhando a notícia em suas redes sociais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br