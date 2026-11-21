Milhares de pessoas tomaram as ruas do centro de Lisboa neste sábado (21), mesmo sob chuva intensa, para protestar contra o aumento do custo de vida, a crise no setor imobiliário e os baixos salários em Portugal.

Organizado pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), maior federação sindical do país, o ato reuniu manifestantes que pedem salários e aposentadorias mais elevados, além de preços mais acessíveis para itens essenciais e soluções para o alto custo da moradia.

Com guarda-chuvas e capuzes, os participantes marcharam por importantes avenidas da capital. Segundo a CGTP, a mobilização reuniu milhares de pessoas, embora a polícia não tenha divulgado números oficiais.

Reivindicações por melhores condições de vida

Entre as principais demandas dos manifestantes estão o reajuste de salários e aposentadorias, a redução dos preços de combustíveis, alimentos e aluguéis, além de ações efetivas para combater a especulação imobiliária.

Manuel Gomes, operário de fábrica de 44 anos, relatou que o aumento das despesas e a estagnação dos salários dificultam o dia a dia dos trabalhadores. “Trabalhamos mais, gastamos mais e o dinheiro não é suficiente”, afirmou.

Crise habitacional e inflação preocupam portugueses

Portugal enfrenta uma das maiores crises de acesso à moradia da Europa, com preços de imóveis e aluguéis quase dobrando desde 2017. O cenário afeta especialmente os jovens e famílias de baixa renda.

Dados do Eurostat mostram que o rendimento médio anual do país ficou 37% abaixo da média da União Europeia em 2025. Em outubro, a inflação chegou a 3,8%, impulsionada principalmente pelo aumento nos preços de alimentos e energia.

Protestos refletem insatisfação crescente

O protesto deste sábado ocorre após semanas de manifestações e acampamentos de ativistas por moradia em Lisboa e no Porto. O movimento faz parte de uma onda de mobilizações em várias cidades europeias contra o alto custo de vida e a falta de moradia acessível.

Luís Russo, técnico de TI aposentado, destacou a insatisfação com as políticas do governo, que, segundo ele, favorecem grandes interesses em detrimento da população comum.

Contexto e impacto local

As manifestações em Lisboa refletem uma preocupação crescente dos portugueses com o impacto da inflação e da crise habitacional no cotidiano. O movimento também se conecta a protestos semelhantes em outros países europeus, reforçando o debate sobre políticas públicas para garantir condições dignas de vida.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br