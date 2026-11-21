Arias abriu o placar em São Paulo, mas Samuel Lino marcou aos 30 do segundo tempo e garantiu ao Flamengo o segundo título brasileiro seguido.

O Flamengo conquistou o Brasileirão de 2026 na tarde deste sábado (21), ao buscar o empate por 1 a 1 com o Palmeiras no Nubank Parque, em São Paulo. O gol de Samuel Lino manteve a vantagem sobre o vice-líder e encerrou a disputa com duas rodadas de antecedência. Na contagem do clube carioca, é o décimo título brasileiro.

Arias marca de cabeça, e as duas equipes acertam a trave

O Palmeiras abriu o placar aos 12 minutos. Arias marcou de cabeça, e o time da casa ainda teve a chance de ampliar pelo alto, quando Gustavo Gómez acertou a trave.

A resposta do Flamengo veio perto do intervalo. Lucas Paquetá chutou da entrada da área e também parou na trave. Nos minutos seguintes, o goleiro Carlos Miguel fez duas defesas e levou o Palmeiras para o vestiário em vantagem.

O passe de primeira que deixou Samuel Lino na cara do gol

Aos 30 minutos do segundo tempo, Arrascaeta avançou e tocou para Bruno Henrique. De primeira, o atacante encontrou Samuel Lino de frente para Carlos Miguel. Desta vez, o goleiro não conseguiu evitar o empate que deu o título ao Flamengo.

Vitória sobre o Athletico-PR preparou a conquista

O Flamengo construiu a vantagem decisiva na rodada anterior, quando venceu o Athletico-PR de virada por 2 a 1 no Maracanã. Como o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro pelo mesmo placar, a distância entre os dois chegou a seis pontos antes do confronto em São Paulo. flamengo.com.br

O empate da 36ª rodada preservou essa diferença. Mesmo que o Palmeiras alcançasse o Flamengo em pontos nos dois jogos restantes, o time carioca já tinha a vantagem no número de vitórias, primeiro critério de desempate. Assim, o campeão de 2025 garantiu o bicampeonato no campo do rival.

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