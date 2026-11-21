A Seleção Brasileira Sub-17 começou bem sua participação na Copa do Mundo da categoria ao vencer a Irlanda por 2 a 1, neste sábado (21), em Doha, no Catar. Os gols brasileiros foram marcados por Rodrigo Júnior, de cabeça, no primeiro tempo, e Eduardo Conceição, com um belo chute no ângulo, na etapa final.

Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança do grupo I, somando três pontos. No outro confronto da chave, Tanzânia e Costa Rica empataram por 2 a 2, ficando ambos com um ponto.

Detalhes da partida

O Brasil iniciou a partida pressionando a equipe irlandesa e abriu o placar aos 29 minutos, quando Richard Wendel cruzou para Rodrigo Júnior marcar de cabeça. A Irlanda conseguiu igualar o marcador ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, Eduardo Conceição garantiu a vitória brasileira aos 25 minutos, acertando um belo chute colocado no ângulo do goleiro adversário.

Próximos desafios e contexto

A próxima partida da Seleção Sub-17 será na terça-feira (24), às 12h (horário de Brasília), contra a Tanzânia. O desempenho positivo na estreia anima a torcida e coloca o Brasil em boa posição para avançar na competição.

Histórico e expectativa

O Brasil tem tradição em revelar talentos nas categorias de base e busca mais um título mundial Sub-17. A boa largada diante da Irlanda reforça a expectativa de uma campanha sólida no torneio.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br