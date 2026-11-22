O bilhete 12071 saiu no primeiro prêmio da extração 6119-0 da Loteria Federal, conforme os números exibidos na transmissão das Loterias CAIXA. O segundo prêmio ficou com o 30739, e o terceiro, com o 28497.
Confira os cinco bilhetes sorteados
|Prêmio
|Número do bilhete
|1º prêmio
|12071
|2º prêmio
|30739
|3º prêmio
|28497
|4º prêmio
|27443
|5º prêmio
|55503
Como conferir seu bilhete
Além dos cinco prêmios principais, a Federal premia bilhetes pela coincidência dos últimos quatro, três ou dois algarismos com os números sorteados. Nesta extração, por exemplo, o primeiro prêmio corresponde à milhar 2071, à centena 071 e à dezena 71. Os bilhetes 12070 e 12072 correspondem às aproximações imediatamente anterior e posterior ao primeiro prêmio. CAIXA
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