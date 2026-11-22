O bilhete 12071 saiu no primeiro prêmio da extração 6119-0 da Loteria Federal, conforme os números exibidos na transmissão das Loterias CAIXA. O segundo prêmio ficou com o 30739, e o terceiro, com o 28497.

Confira os cinco bilhetes sorteados

Prêmio Número do bilhete 1º prêmio 12071 2º prêmio 30739 3º prêmio 28497 4º prêmio 27443 5º prêmio 55503

Como conferir seu bilhete

Loteria Federal Resultado da extração 6119-0 Prêmio Bilhete 1º prêmio 12071 2º prêmio 30739 3º prêmio 28497 4º prêmio 27443 5º prêmio 55503 Fonte dos números: transmissão das Loterias CAIXA. Conferir na CAIXA

Além dos cinco prêmios principais, a Federal premia bilhetes pela coincidência dos últimos quatro, três ou dois algarismos com os números sorteados. Nesta extração, por exemplo, o primeiro prêmio corresponde à milhar 2071, à centena 071 e à dezena 71. Os bilhetes 12070 e 12072 correspondem às aproximações imediatamente anterior e posterior ao primeiro prêmio. CAIXA

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