Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3089 da Mega-Sena, realizado neste domingo, 22 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou.

A estimativa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 24 de novembro, é de R$ 65 milhões.

Resultado da Mega-Sena 3089

Confira as dezenas sorteadas em ordem crescente:

17 – 18 – 27 – 36 – 58 – 59

O Portal Cambé apresenta abaixo os detalhes da premiação para quem acertou quatro, cinco ou seis números.

Ganhadores e premiação

Embora nenhuma aposta tenha acertado as seis dezenas, houve ganhadores nas outras duas faixas:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta Sena — seis acertos Nenhuma Acumulou Quina — cinco acertos 26 R$ 51.466,57 Quadra — quatro acertos 2.971 R$ 643,42

Na quina, 26 apostas receberão R$ 51.466,57 cada. Já na quadra, 2.971 apostas ganharam R$ 643,42 cada.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo concurso está marcado para 24 de novembro de 2026, com prêmio estimado em R$ 65 milhões para a faixa principal.

Acompanhe o Portal Cambé para conferir os próximos resultados da Mega-Sena e as informações sobre ganhadores e premiação.

Confira sempre seu bilhete com o resultado oficial divulgado pela Caixa Econômica Federal.