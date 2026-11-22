Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3089 da Mega-Sena, realizado neste domingo, 22 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou.
A estimativa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 24 de novembro, é de R$ 65 milhões.
Resultado da Mega-Sena 3089
Confira as dezenas sorteadas em ordem crescente:
17 – 18 – 27 – 36 – 58 – 59
O Portal Cambé apresenta abaixo os detalhes da premiação para quem acertou quatro, cinco ou seis números.
Ganhadores e premiação
Embora nenhuma aposta tenha acertado as seis dezenas, houve ganhadores nas outras duas faixas:
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|Sena — seis acertos
|Nenhuma
|Acumulou
|Quina — cinco acertos
|26
|R$ 51.466,57
|Quadra — quatro acertos
|2.971
|R$ 643,42
Na quina, 26 apostas receberão R$ 51.466,57 cada. Já na quadra, 2.971 apostas ganharam R$ 643,42 cada.
Próximo sorteio da Mega-Sena
O próximo concurso está marcado para 24 de novembro de 2026, com prêmio estimado em R$ 65 milhões para a faixa principal.
Acompanhe o Portal Cambé para conferir os próximos resultados da Mega-Sena e as informações sobre ganhadores e premiação.
Confira sempre seu bilhete com o resultado oficial divulgado pela Caixa Econômica Federal.