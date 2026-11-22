As inscrições para a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef) 2027 já estão abertas para escolas públicas e privadas de todo o país. O cadastro pode ser feito pelo site oficial da competição, e contempla alunos do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental, do 1º ao 3º ano do Ensino Médio e também estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As instituições que efetuarem a inscrição até 31 de dezembro de 2026 aumentam em quatro vezes as chances de serem sorteadas para receber kits de premiação. O prazo final para participar vai até setembro de 2027, mês em que a prova será aplicada. O resultado está previsto para 29 de outubro do mesmo ano.

Prêmios e incentivos para escolas e professores

Serão distribuídos R$ 7,7 milhões em prêmios, incluindo equipamentos para laboratórios de informática, robótica e ciências no valor de R$ 100 mil por escola selecionada. Gestores e até quatro professores das escolas contempladas também receberão R$ 8 mil em títulos públicos. Ao todo, 55 escolas serão sorteadas: duas públicas por estado e uma privada.

Competição gratuita e com apoio pedagógico

A Olitef é totalmente gratuita e oferece materiais educativos para professores e estudantes, abordando temas como planejamento financeiro, consumo consciente, prevenção ao endividamento, matemática financeira e investimentos. A edição anterior contou com a participação de 2 milhões de alunos de 15 mil escolas em mais de 3 mil cidades, sendo 85% delas públicas.

Educação financeira ganha espaço nas escolas

De acordo com os organizadores, a Olitef aproxima os jovens de conceitos financeiros de maneira prática e conectada à realidade dos estudantes e suas famílias, incentivando o uso consciente do dinheiro e a compreensão de temas como orçamento familiar e juros compostos.

A olimpíada é promovida pelo Tesouro Nacional e pela B3, com apoio do Ministério da Educação e do Banco Central.

Histórico e impacto local

A cada edição, a Olitef amplia o acesso à educação financeira, tema cada vez mais relevante para alunos, famílias e comunidades. A participação crescente mostra o interesse das escolas em preparar os estudantes para lidar melhor com as finanças pessoais, o que pode refletir positivamente no cotidiano das famílias brasileiras.

Para mais informações e para garantir a participação da sua escola, acesse o site oficial e acompanhe as novidades. Compartilhe esta notícia com outros educadores e fique por dentro das oportunidades para estudantes da região.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br