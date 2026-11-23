A sétima edição do CINE-ARQ, promovida pelo projeto de extensão OCAS – Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU), foi encerrada em Londrina com sessões nos dias 5 e 12 de novembro, reunindo cerca de cem estudantes no Centro de Ciências Biológicas da UEL.

Durante o evento, foram exibidos os filmes “Dias Perfeitos” (2023), de Wim Wenders, e “Tudo é Projeto” (2017), documentário sobre o arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Após cada sessão, professores e convidados conduziram debates sobre a relação entre arquitetura, urbanismo e o cinema, destacando o papel dos espaços urbanos nas narrativas audiovisuais e a importância do pensamento arquitetônico para a sociedade.

O ciclo de debates contou com a participação dos professores Maurício Azuma, Mônica Siraichi, Antônio Carlos Zani e Jorge Marão, que compartilharam suas visões sobre a influência da arquitetura no cotidiano e na formação dos futuros profissionais da área.

O CINE-ARQ recebeu apoio do Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU), do Centro Acadêmico de Arquitetura (CACAU), do Instituto de Arquitetos do Brasil – Núcleo Londrina, UEL FM e do projeto OCAS. Idealizado por docentes do CTU, o projeto busca aproximar a arquitetura do público e ampliar o acesso às discussões sobre urbanismo e cidade.

Desde sua criação, o CINE-ARQ se tornou referência em Londrina para quem se interessa por arquitetura e cinema, promovendo o diálogo entre estudantes, profissionais e a comunidade. A expectativa é que novas edições continuem fortalecendo o debate e incentivando a participação dos moradores.

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Fonte: operobal.uel.br