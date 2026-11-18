Representantes da Prefeitura de Londrina, da Sanepar e da Agepar se reuniram nesta quarta-feira (18) para discutir melhorias na comunicação e operação do sistema de abastecimento de água. O encontro ocorreu após pedido do prefeito Tiago Amaral, motivado pelo recente episódio de interrupção no fornecimento, que afetou Londrina, Cambé e outros municípios nos dias 6 e 7 de novembro, devido a fortes tempestades e falhas de energia.

Durante a manhã, os participantes debateram fluxos internos e estratégias para evitar novos episódios de desabastecimento. À tarde, o grupo visitou a Estação de Tratamento de Água Tibagi e a Captação do Sistema Tibagi, localizadas na região leste de Londrina, responsáveis por abastecer 60% da cidade, 90% de Cambé e 20% de Rolândia.

Segundo Deborah Ramos, presidente do Comitê Municipal de Acompanhamento da Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, a reunião foi essencial para esclarecer os fatores técnicos que levaram à interrupção e para cobrar transparência e agilidade nas ações corretivas da Sanepar. Ela destacou a importância de identificar vulnerabilidades e buscar investimentos para garantir segurança hídrica à população.

Gil Henrique Augusto Kikuchi, gerente industrial da Sanepar em Londrina, explicou que a estrutura do sistema é projetada para suportar algumas horas sem produção, mas as chuvas intensas elevaram a turbidez do Rio Tibagi, reduzindo a capacidade de produção a um terço por cerca de 20 horas. A retomada do abastecimento precisou ser gradual para evitar danos às tubulações.

A Agepar, representada por Pedro Mikowski, reforçou a necessidade de aprimorar protocolos de comunicação entre as instituições e propôs reuniões periódicas para tratar de temas técnicos e operacionais. Sobre o uso de geradores, a Sanepar esclareceu que a demanda energética do sistema Tibagi inviabiliza soluções alternativas de pequeno porte em caso de falta de energia.

O encontro também contou com a presença de especialistas da Agepar e Sanepar, além de técnicos das secretarias municipais. A iniciativa reforça o compromisso das instituições em buscar soluções para garantir o abastecimento e a qualidade da água na região.

Historicamente, Londrina e cidades vizinhas já enfrentaram desafios relacionados ao abastecimento, especialmente em períodos de eventos climáticos extremos. A busca por maior integração entre os órgãos é fundamental para prevenir novos episódios e assegurar o bem-estar da população.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br