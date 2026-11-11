Loterias somam mais de R$ 140 milhões em prêmios nesta quarta-feira; +Milionária pode pagar R$ 113 milhões

Sete modalidades da Caixa têm sorteio hoje (11), a partir das 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília.

Os apostadores de Cambé e região têm várias chances de ganhar nesta quarta-feira, 11 de novembro. A Caixa Econômica Federal realiza hoje os sorteios de sete loterias. Somados, os prêmios estimados passam de R$ 141 milhões.

O destaque da noite é a +Milionária. O concurso 406 pode pagar R$ 113 milhões a quem acertar seis números e dois trevos. Também chamam a atenção a Dupla Sena, com R$ 12,2 milhões, e a Quina, que deve pagar R$ 9 milhões.

Confira os prêmios desta quarta-feira (11/11)

+Milionária – Concurso 406

Prêmio estimado: R$ 113.000.000,00

Aposta mínima: R$ 6,00

Dupla Sena – Concurso 3031

Prêmio estimado: R$ 12.200.000,00

Aposta mínima: R$ 3,00

Quina – Concurso 7165

Prêmio estimado: R$ 9.000.000,00

Aposta mínima: R$ 3,00

Lotomania – Concurso 2998

Prêmio estimado: R$ 4.800.000,00

Aposta mínima: R$ 3,00

Lotofácil – Concurso 3827

Prêmio estimado: R$ 2.000.000,00

Aposta mínima: R$ 3,50

Super Sete – Concurso 921

Prêmio estimado: R$ 300.000,00

Aposta mínima: R$ 3,00

Dia de Sorte – Concurso 1345

Prêmio estimado: R$ 100.000,00

Aposta mínima: R$ 2,50

Todos os sorteios começam às 21h, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas até as 20h:

em qualquer casa lotérica credenciada, inclusive nas lotéricas de Cambé;

credenciada, inclusive nas lotéricas de Cambé; pelo portal Loterias Caixa , na internet;

, na internet; pelo aplicativo Loterias Caixa , para celulares Android e iOS;

, para celulares Android e iOS; pelo internet banking da Caixa, para correntistas.

Quem não quer apostar sozinho também pode comprar uma cota de bolão nas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa.

Mega-Sena e Timemania sorteiam amanhã

Na quinta-feira (12), às 21h, a Mega-Sena sorteia o concurso 3085, com prêmio estimado de R$ 20 milhões. A aposta simples custa R$ 6,00. No mesmo horário, a Timemania sorteia o concurso 2467 e pode pagar R$ 27 milhões. A aposta custa R$ 3,50.

Já as apostas para a Mega da Virada seguem abertas. O concurso 3100 tem prêmio estimado de R$ 1 bilhão, e o sorteio está marcado para 1º de janeiro de 2027, às 11h.

Resultados no Portal Cambé

O Portal Cambé vai divulgar os números sorteados de todas as loterias logo após os sorteios. Fique ligado e confira se a sorte esteve do seu lado!

Os valores são estimativas da Caixa e podem mudar conforme a arrecadação de cada concurso.