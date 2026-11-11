Resultado do Dia de Sorte 1344 de terça-feira (10/11): 3 apostas acertam e cada uma leva R$ 1,5 milhão

A Caixa divulgou o resultado do concurso 1344 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na terça-feira (10/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 3 apostas acertaram a faixa principal (7 acertos) e cada uma vai receber R$ 1.474.261,91.

Números sorteados

01 04 08 12 23 25 26

Na ordem do sorteio: 23 – 04 – 08 – 26 – 01 – 12 – 25.

Mês da sorte

Março

Premiação do concurso 1344

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos 3 R$ 1.474.261,91 6 acertos 91 R$ 2.995,86 5 acertos 4.049 R$ 25,00 4 acertos 49.897 R$ 5,00 Mês da Sorte 161.917 R$ 2,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.689.907,50.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Canal eletrônico (internet/app) — 3 apostas

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1345, está previsto para quarta-feira (11/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 100.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1343 de segunda-feira (09/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 4,4 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 11/11/2026 às 02h08 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.