Resultado do Dia de Sorte 1343 de segunda-feira (09/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 4,4 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 1343 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

02 07 10 18 19 20 25

Na ordem do sorteio: 02 – 19 – 20 – 10 – 25 – 07 – 18.

Mês da sorte

Outubro

Premiação do concurso 1343

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos Não houve acertadores — 6 acertos 104 R$ 2.197,49 5 acertos 3.345 R$ 25,00 4 acertos 44.163 R$ 5,00 Mês da Sorte 148.088 R$ 2,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.025.900,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1344, está previsto para terça-feira (10/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 4.400.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Dia de Sorte 1342: resultado de 08/11/2026.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h29 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.