 Pular para o conteúdo
terça-feira, 10 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Judiciário e MPU solicitam R$ 533 milhões extras para benefícios
Ver últimas
Loterias

Resultado do Dia de Sorte 1343 de segunda-feira (09/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 4,4 milhões

Confira os números sorteados no concurso 1343 do Dia de Sorte, de segunda-feira (09/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
Loterias
PublicidadeClinica Matéria
Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
Compartilhe

A Caixa divulgou o resultado do concurso 1343 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

02 07 10 18 19 20 25

Na ordem do sorteio: 02 – 19 – 20 – 10 – 25 – 07 – 18.

Mês da sorte

Outubro

Premiação do concurso 1343

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
7 acertosNão houve acertadores
6 acertos104R$ 2.197,49
5 acertos3.345R$ 25,00
4 acertos44.163R$ 5,00
Mês da Sorte148.088R$ 2,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.025.900,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1344, está previsto para terça-feira (10/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 4.400.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Dia de Sorte 1342: resultado de 08/11/2026.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h29 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Dia de Sorte#Loterias CAIXA#Resultados das loterias
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress