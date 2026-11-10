Resultado do Dia de Sorte 1343 de segunda-feira (09/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 4,4 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 1343 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
02 07 10 18 19 20 25
Na ordem do sorteio: 02 – 19 – 20 – 10 – 25 – 07 – 18.
Mês da sorte
Outubro
Premiação do concurso 1343
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos
|104
|R$ 2.197,49
|5 acertos
|3.345
|R$ 25,00
|4 acertos
|44.163
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|148.088
|R$ 2,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.025.900,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1344, está previsto para terça-feira (10/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 4.400.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Dia de Sorte 1342: resultado de 08/11/2026.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h29 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.