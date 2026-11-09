Dia de Sorte 1342: resultado de 08/11/2026

Dia de Sorte: o resultado do concurso 1342, com apuração em 08/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Números sorteados
06 – 07 – 15 – 17 – 21 – 22 – 28
Mês da sorte
Janeiro
Premiação do concurso 1342
A Caixa informa que este concurso acumulou.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|0
|R$ 0,00
|6 acertos
|88
|R$ 2.398,88
|5 acertos
|2.772
|R$ 25,00
|4 acertos
|34.006
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|89.698
|R$ 2,50
Próximo concurso
Na divulgação deste resultado, o concurso 1343 estava previsto para 09/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 3.700.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 09/11/2026 02:53 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.