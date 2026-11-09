Dia de Sorte 1342: resultado de 08/11/2026

Dia de Sorte: o resultado do concurso 1342, com apuração em 08/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

06 – 07 – 15 – 17 – 21 – 22 – 28

Mês da sorte

Janeiro

Premiação do concurso 1342

A Caixa informa que este concurso acumulou.

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos 0 R$ 0,00 6 acertos 88 R$ 2.398,88 5 acertos 2.772 R$ 25,00 4 acertos 34.006 R$ 5,00 Mês da Sorte 89.698 R$ 2,50

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 1343 estava previsto para 09/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 3.700.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 09/11/2026 02:53 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.