Estudantes de 18 cursos de bacharelado e superiores de tecnologia fazem neste domingo (29) a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026. A aplicação ocorre em todos os estados e no Distrito Federal, segundo a Agência Brasil.

Para os concluintes dessas graduações, a avaliação teórica é obrigatória para a emissão do diploma. Quem faltar sem justificativa fica em situação irregular e não pode colar grau. Para os ingressantes, a prova é opcional.

Os universitários aptos a participar precisam estar inscritos pelas instituições de ensino superior onde estudam.

Os portões dos locais de prova abriram ao meio-dia e fecham às 13h, no horário de Brasília. A prova começa às 13h30 e termina às 17h30.

O participante deve permanecer na sala por pelo menos duas horas. Levar o Caderno de Prova e a folha de anotação das questões só é permitido nos últimos 30 minutos antes do encerramento oficial.

Os concluintes têm até as 13h deste domingo para preencher o Questionário do Estudante, que é obrigatório. O local de prova só pode ser consultado no Sistema Enade, com login da conta Gov.br, depois do envio do questionário.

O documento reúne dados sobre o perfil dos participantes e a percepção deles sobre as condições de formação oferecidas pelas faculdades. Os estudantes que ingressaram neste ano nos cursos avaliados devem responder ao questionário até 18 de dezembro, pois, mesmo dispensados da prova, o preenchimento garante a regularidade no Enade.

Pelo edital, os bacharelados avaliados são engenharia civil, engenharia de produção, arquitetura e urbanismo, engenharia mecânica, engenharia elétrica, sistemas de informação, ciência da computação, ciências biológicas, engenharia de computação, engenharia química, engenharia de controle e automação, engenharia ambiental, química e engenharia de alimentos.

Entre os cursos superiores de tecnologia estão análise e desenvolvimento de sistemas, gestão da tecnologia da informação, gestão ambiental e redes de computadores.

Para entrar na sala, o estudante deve apresentar documento oficial de identificação original, com foto e dentro da validade. A versão digital é aceita quando exibida nos aplicativos oficiais, mas capturas de tela não valem.

Também é necessário levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. O cartão de confirmação da inscrição não é obrigatório, mas é recomendado, e água e lanche leve podem ser levados em embalagens permitidas.

Desde 2025, o Enade é dividido em três modalidades: a prova para bacharelados e cursos superiores de tecnologia, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), voltado aos concluintes de medicina, e o Enade das Licenciaturas. Este último tem uma etapa teórica, feita pela Prova Nacional Docente (PND), e uma etapa prática, que avalia a formação para a docência em cada área.

O exame é aplicado todos os anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC), e faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O objetivo é medir competências e habilidades da formação geral e profissional dos concluintes e contribuir para a avaliação da qualidade do ensino superior no país.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br