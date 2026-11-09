Federal 6116: resultado de 08/11/2026

Federal: o resultado do concurso 6116, com apuração em 08/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Bilhetes dos cinco prêmios principais
- 1º prêmio: 068911
- 2º prêmio: 085444
- 3º prêmio: 034785
- 4º prêmio: 054803
- 5º prêmio: 086716
A ordem dos bilhetes corresponde à ordem dos prêmios informada pela Caixa.
Premiação do concurso 6116
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|1º prêmio
|1
|R$ 500.000,00
|2º prêmio
|1
|R$ 35.000,00
|3º prêmio
|1
|R$ 30.000,00
|4º prêmio
|1
|R$ 25.000,00
|5º prêmio
|1
|R$ 20.503,00
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 09/11/2026 02:54 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.