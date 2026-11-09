 Pular para o conteúdo
segunda-feira, 9 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Federal 6116: resultado de 08/11/2026
Ver últimas
Loterias

Federal 6116: resultado de 08/11/2026

Federal: confira os bilhetes premiados no concurso 6116, de 08/11/2026, e a premiação informada pela Caixa.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
Loterias
PublicidadeClinica Matéria
Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
Compartilhe

Federal: o resultado do concurso 6116, com apuração em 08/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Bilhetes dos cinco prêmios principais

  1. 1º prêmio: 068911
  2. 2º prêmio: 085444
  3. 3º prêmio: 034785
  4. 4º prêmio: 054803
  5. 5º prêmio: 086716

A ordem dos bilhetes corresponde à ordem dos prêmios informada pela Caixa.

Premiação do concurso 6116

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
1º prêmio1R$ 500.000,00
2º prêmio1R$ 35.000,00
3º prêmio1R$ 30.000,00
4º prêmio1R$ 25.000,00
5º prêmio1R$ 20.503,00

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 09/11/2026 02:54 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.

Tags
#federal#Loterias CAIXA#Resultados das loterias
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress