Federal 6116: resultado de 08/11/2026

Federal: o resultado do concurso 6116, com apuração em 08/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Bilhetes dos cinco prêmios principais

1º prêmio: 068911 2º prêmio: 085444 3º prêmio: 034785 4º prêmio: 054803 5º prêmio: 086716

A ordem dos bilhetes corresponde à ordem dos prêmios informada pela Caixa.

Premiação do concurso 6116

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 1º prêmio 1 R$ 500.000,00 2º prêmio 1 R$ 35.000,00 3º prêmio 1 R$ 30.000,00 4º prêmio 1 R$ 25.000,00 5º prêmio 1 R$ 20.503,00

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 09/11/2026 02:54 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.