O Emissário Submarino de Ipanema, no Rio de Janeiro, está passando por obras de revitalização pela primeira vez desde a inauguração, há 51 anos. Segundo a concessionária Águas do Rio, mergulhadores estão substituindo 720 peças que protegem a tubulação contra a corrosão, em um projeto com investimento de R$ 19,9 milhões e previsão de conclusão no segundo semestre de 2027.

A estrutura atravessa mais de 4 quilômetros do fundo do mar, a poucos metros da área usada diariamente por surfistas. O sistema atende cerca de 700 mil pessoas que moram em parte do centro e em toda a zona sul da capital fluminense.

As peças substituídas são conhecidas como anodos de sacrifício, usadas principalmente pela indústria do petróleo. Cada uma mede 1,8 metro de comprimento e pesa 140 quilos. Elas funcionam como uma espécie de para-raios da corrosão, porque se desgastam no lugar dos outros componentes metálicos e preservam a tubulação.

De acordo com a concessionária, os novos anodos têm vida útil estimada em 30 anos.

O serviço começa em pontos com cerca de 12 metros de profundidade e avança aos poucos até trechos próximos de 30 metros. Três duplas de mergulhadores se revezam ao longo do dia.

Nas áreas mais rasas, cada dupla pode ficar submersa por cerca de uma hora e meia. Nos pontos mais profundos, o tempo de permanência cai para aproximadamente 30 minutos.

Uma embarcação acompanha toda a operação na superfície, de onde as equipes se comunicam e monitoram o trabalho no fundo do mar. O barco também conta com uma câmara hiperbárica para apoio aos mergulhos. Antes do início das obras, os profissionais participaram de simulados de resgate para treinar o atendimento a possíveis emergências.

“Estamos falando de uma estrutura com mais de meio século de operação e de uma intervenção que exige planejamento, conhecimento técnico e uma logística muito específica. Nosso desafio é cuidar desse patrimônio e prepará-lo para continuar funcionando nas próximas décadas”, afirmou o diretor institucional da Águas do Rio, Sinval Andrade.

A construção do emissário começou em 1971, e a inauguração ocorreu em 26 de setembro de 1975. Foi o primeiro emissário submarino do Brasil. Antes dele, o esgoto de parte da região central e de toda a zona sul do Rio era lançado diretamente nas praias.

A tubulação fica entre os postos 8 e 9 de Ipanema. Ela tem 4,3 quilômetros de extensão, 2,4 metros de diâmetro e chega a 40 metros de profundidade no trecho final, com capacidade de vazão de 6 mil litros por segundo.

Antes de chegar ao emissário, o esgoto da área que vai da Glória a São Conrado passa por 27 estações de bombeamento e por sistemas de peneiras que retiram o lixo. Na ponta da tubulação, 178 difusores liberam o efluente no mar de forma controlada, o que favorece a dispersão em alto-mar.

A partir desse ponto, correntes marítimas, salinidade e luz do sol ajudam a degradar a matéria orgânica. Segundo a concessionária, é essa combinação entre engenharia e processos naturais que permite diluir e afastar o esgoto das áreas próximas da costa.

A Águas do Rio informou que a obra integra um conjunto de ações de recuperação, modernização e ampliação da rede de esgotamento sanitário iniciado com a concessão, em 2021. Entre elas estão a primeira limpeza completa do Interceptor Oceânico em décadas, com a retirada de cerca de 3 mil toneladas de resíduos.

A empresa também cita a revitalização das estações de tratamento de esgoto da Ilha do Governador, Alegria (Caju), Penha e São Gonçalo, com aumento da capacidade de tratamento.

“Quando falamos em ampliar o saneamento, não estamos olhando apenas para novas obras. O Rio tem estruturas construídas há décadas que continuam essenciais para o funcionamento da cidade. Recuperar esse patrimônio e incorporar novas formas de operação e monitoramento também faz parte da transformação do saneamento”, declarou Sinval Andrade.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br