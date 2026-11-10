Resultado da Dupla Sena 3030 de segunda-feira (09/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 12,2 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3030 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Primeiro sorteio
07 08 18 24 31 37
Segundo sorteio
15 16 17 21 29 30
Premiação do concurso 3030
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|21
|R$ 6.491,62
|4 acertos
|1.168
|R$ 133,38
|3 acertos
|23.782
|R$ 3,27
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|28
|R$ 4.381,84
|4 acertos
|1.149
|R$ 135,59
|3 acertos
|22.271
|R$ 3,49
A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.447.326,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3031, está previsto para quarta-feira (11/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 12.200.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Dupla Sena 3029: resultado de 06/11/2026.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h28 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.