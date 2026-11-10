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Resultado da Dupla Sena 3030 de segunda-feira (09/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 12,2 milhões

Confira os números dos dois sorteios no concurso 3030 da Dupla Sena, de segunda-feira (09/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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A Caixa divulgou o resultado do concurso 3030 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Primeiro sorteio

07 08 18 24 31 37

Segundo sorteio

15 16 17 21 29 30

Premiação do concurso 3030

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
6 acertosNão houve acertadores
5 acertos21R$ 6.491,62
4 acertos1.168R$ 133,38
3 acertos23.782R$ 3,27
6 acertosNão houve acertadores
5 acertos28R$ 4.381,84
4 acertos1.149R$ 135,59
3 acertos22.271R$ 3,49

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.447.326,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3031, está previsto para quarta-feira (11/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 12.200.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Dupla Sena 3029: resultado de 06/11/2026.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h28 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Dupla Sena#Loterias CAIXA#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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