Resultado da Dupla Sena 3030 de segunda-feira (09/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 12,2 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3030 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Primeiro sorteio

07 08 18 24 31 37

Segundo sorteio

15 16 17 21 29 30

Premiação do concurso 3030

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 21 R$ 6.491,62 4 acertos 1.168 R$ 133,38 3 acertos 23.782 R$ 3,27 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 28 R$ 4.381,84 4 acertos 1.149 R$ 135,59 3 acertos 22.271 R$ 3,49

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.447.326,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3031, está previsto para quarta-feira (11/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 12.200.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Dupla Sena 3029: resultado de 06/11/2026.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h28 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.