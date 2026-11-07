Dupla Sena 3029: resultado de 06/11/2026

Dupla Sena: o resultado do concurso 3029, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Primeiro sorteio
10 – 19 – 20 – 33 – 35 – 46
Segundo sorteio
10 – 12 – 22 – 25 – 38 – 41
Premiação do concurso 3029
A Caixa informa que este concurso acumulou.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos
|0
|R$ 0,00
|5 acertos
|21
|R$ 5.249,02
|4 acertos
|1.064
|R$ 118,39
|3 acertos
|20.738
|R$ 3,03
|6 acertos
|1
|R$ 121.252,46
|5 acertos
|39
|R$ 2.543,76
|4 acertos
|1.073
|R$ 117,40
|3 acertos
|20.614
|R$ 3,05
Próximo concurso
Na divulgação deste resultado, o concurso 3030 estava previsto para 09/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 11.600.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:52 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.