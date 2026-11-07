Dupla Sena 3029: resultado de 06/11/2026

Dupla Sena: o resultado do concurso 3029, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Primeiro sorteio

10 – 19 – 20 – 33 – 35 – 46

Segundo sorteio

10 – 12 – 22 – 25 – 38 – 41

Premiação do concurso 3029

A Caixa informa que este concurso acumulou.

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos 0 R$ 0,00 5 acertos 21 R$ 5.249,02 4 acertos 1.064 R$ 118,39 3 acertos 20.738 R$ 3,03 6 acertos 1 R$ 121.252,46 5 acertos 39 R$ 2.543,76 4 acertos 1.073 R$ 117,40 3 acertos 20.614 R$ 3,05

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 3030 estava previsto para 09/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 11.600.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:52 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.