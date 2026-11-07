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Dupla Sena 3029: resultado de 06/11/2026

Dupla Sena: confira os números dos dois sorteios no concurso 3029, de 06/11/2026, e a premiação informada pela Caixa.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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Dupla Sena: o resultado do concurso 3029, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Primeiro sorteio

10 – 19 – 20 – 33 – 35 – 46

Segundo sorteio

10 – 12 – 22 – 25 – 38 – 41

Premiação do concurso 3029

A Caixa informa que este concurso acumulou.

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
6 acertos0R$ 0,00
5 acertos21R$ 5.249,02
4 acertos1.064R$ 118,39
3 acertos20.738R$ 3,03
6 acertos1R$ 121.252,46
5 acertos39R$ 2.543,76
4 acertos1.073R$ 117,40
3 acertos20.614R$ 3,05

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 3030 estava previsto para 09/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 11.600.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:52 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.

Tags
#Dupla Sena#Loterias CAIXA#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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