 Pular para o conteúdo
sábado, 7 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Documentário ‘O Projeto’ expõe colonialismo europeu e provoca debate
Ver últimas
Loterias

Lotomania 2996: resultado de 06/11/2026

Lotomania: confira os números sorteados no concurso 2996, de 06/11/2026, e a premiação informada pela Caixa.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
Loterias
PublicidadeClinica Matéria
Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
Compartilhe

Lotomania: o resultado do concurso 2996, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

11 – 13 – 16 – 25 – 29 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 49 – 63 – 66 – 76 – 77 – 83 – 90 – 92 – 93 – 95

Premiação do concurso 2996

A Caixa informa que este concurso acumulou.

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
20 acertos0R$ 0,00
19 acertos3R$ 77.782,85
18 acertos48R$ 3.038,40
17 acertos451R$ 323,37
16 acertos2.921R$ 49,92
15 acertos12.949R$ 11,26
0 acertos0R$ 0,00

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 2997 estava previsto para 09/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 4.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:52 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#Lotomania#Resultados das loterias
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress