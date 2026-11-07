Lotomania 2996: resultado de 06/11/2026

Lotomania: o resultado do concurso 2996, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

11 – 13 – 16 – 25 – 29 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 49 – 63 – 66 – 76 – 77 – 83 – 90 – 92 – 93 – 95

Premiação do concurso 2996

A Caixa informa que este concurso acumulou.

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 20 acertos 0 R$ 0,00 19 acertos 3 R$ 77.782,85 18 acertos 48 R$ 3.038,40 17 acertos 451 R$ 323,37 16 acertos 2.921 R$ 49,92 15 acertos 12.949 R$ 11,26 0 acertos 0 R$ 0,00

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 2997 estava previsto para 09/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 4.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:52 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.