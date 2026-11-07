Lotomania 2996: resultado de 06/11/2026

Lotomania: o resultado do concurso 2996, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Números sorteados
11 – 13 – 16 – 25 – 29 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 49 – 63 – 66 – 76 – 77 – 83 – 90 – 92 – 93 – 95
Premiação do concurso 2996
A Caixa informa que este concurso acumulou.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|20 acertos
|0
|R$ 0,00
|19 acertos
|3
|R$ 77.782,85
|18 acertos
|48
|R$ 3.038,40
|17 acertos
|451
|R$ 323,37
|16 acertos
|2.921
|R$ 49,92
|15 acertos
|12.949
|R$ 11,26
|0 acertos
|0
|R$ 0,00
Próximo concurso
Na divulgação deste resultado, o concurso 2997 estava previsto para 09/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 4.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:52 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.