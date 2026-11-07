Quina 7161: resultado de 06/11/2026

Quina: o resultado do concurso 7161, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Números sorteados
48 – 53 – 68 – 71 – 79
Premiação do concurso 7161
A Caixa informa que este concurso acumulou.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|5 acertos
|0
|R$ 0,00
|4 acertos
|19
|R$ 15.954,49
|3 acertos
|1.670
|R$ 172,87
|2 acertos
|45.744
|R$ 6,31
Próximo concurso
Na divulgação deste resultado, o concurso 7162 estava previsto para 08/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 2.100.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:52 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.