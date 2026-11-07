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Quina 7161: resultado de 06/11/2026

Quina: confira os números sorteados no concurso 7161, de 06/11/2026, e a premiação informada pela Caixa.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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Quina: o resultado do concurso 7161, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

48 – 53 – 68 – 71 – 79

Premiação do concurso 7161

A Caixa informa que este concurso acumulou.

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
5 acertos0R$ 0,00
4 acertos19R$ 15.954,49
3 acertos1.670R$ 172,87
2 acertos45.744R$ 6,31

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 7162 estava previsto para 08/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 2.100.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:52 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#quina#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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