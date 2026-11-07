Quina 7161: resultado de 06/11/2026

Quina: o resultado do concurso 7161, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

48 – 53 – 68 – 71 – 79

Premiação do concurso 7161

A Caixa informa que este concurso acumulou.

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 5 acertos 0 R$ 0,00 4 acertos 19 R$ 15.954,49 3 acertos 1.670 R$ 172,87 2 acertos 45.744 R$ 6,31

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 7162 estava previsto para 08/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 2.100.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:52 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.