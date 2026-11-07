Lotofácil 3823: resultado de 06/11/2026

Lotofácil: o resultado do concurso 3823, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Números sorteados
03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
Premiação do concurso 3823
Confira abaixo os ganhadores e os valores por faixa informados pela Caixa.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|15 acertos
|2
|R$ 976.316,42
|14 acertos
|140
|R$ 2.924,45
|13 acertos
|5.639
|R$ 35,00
|12 acertos
|81.952
|R$ 14,00
|11 acertos
|490.644
|R$ 7,00
Próximo concurso
Na divulgação deste resultado, o concurso 3824 estava previsto para 08/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:50 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.