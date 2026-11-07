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Lotofácil 3823: resultado de 06/11/2026

Lotofácil: confira os números sorteados no concurso 3823, de 06/11/2026, e a premiação informada pela Caixa.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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Lotofácil: o resultado do concurso 3823, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

Premiação do concurso 3823

Confira abaixo os ganhadores e os valores por faixa informados pela Caixa.

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
15 acertos2R$ 976.316,42
14 acertos140R$ 2.924,45
13 acertos5.639R$ 35,00
12 acertos81.952R$ 14,00
11 acertos490.644R$ 7,00

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 3824 estava previsto para 08/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:50 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#lotofacil#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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