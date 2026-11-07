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Saúde

Hospital Regional de Telêmaco Borba oferece atendimento para gestantes de alto risco

Hospital Regional de Telêmaco Borba inicia atendimento especializado para gestantes de alto risco. Saiba como o serviço beneficia a região.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Saúde
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Hospital Regional de Telêmaco Borba oferece atendimento para gestantes de alto risco
Hospital Regional de Telêmaco Borba oferece atendimento para gestantes de alto risco
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O Hospital Regional de Telêmaco Borba iniciou um novo serviço voltado ao atendimento de gestantes de alto risco, ampliando o suporte especializado para mulheres da cidade e de municípios vizinhos. A unidade passa a receber casos de urgência, emergência e partos que exigem acompanhamento diferenciado, além de oferecer estrutura de apoio tanto para as mães quanto para os recém-nascidos.

O serviço foi implementado para suprir uma demanda antiga da região, que carecia de um centro de referência para gestantes com complicações. Agora, as pacientes contam com uma equipe multidisciplinar preparada para lidar com situações complexas, garantindo maior segurança durante a gestação e o parto.

Além do atendimento médico, o hospital oferece suporte psicológico e social, visando o bem-estar das famílias atendidas. A iniciativa também deve contribuir para a redução de deslocamentos para outras cidades, facilitando o acesso ao cuidado integral.

Historicamente, gestantes de alto risco da região precisavam buscar atendimento em centros mais distantes, o que gerava preocupação e desgaste para as famílias. Com o novo serviço, Telêmaco Borba se consolida como referência em saúde materno-infantil no interior do Paraná.

Moradores podem acompanhar as novidades e compartilhar suas experiências nos comentários ou seguir o Portal para mais informações sobre saúde na região.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

Tags
#atendimento especializado#gestantes de alto risco#Hospital Regional#paraná#parto de risco#Saúde Materna#Telêmaco Borba#urgência e emergência
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Redação Portal Cambé
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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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