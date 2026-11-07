Hospital Regional de Telêmaco Borba oferece atendimento para gestantes de alto risco

O Hospital Regional de Telêmaco Borba iniciou um novo serviço voltado ao atendimento de gestantes de alto risco, ampliando o suporte especializado para mulheres da cidade e de municípios vizinhos. A unidade passa a receber casos de urgência, emergência e partos que exigem acompanhamento diferenciado, além de oferecer estrutura de apoio tanto para as mães quanto para os recém-nascidos.

O serviço foi implementado para suprir uma demanda antiga da região, que carecia de um centro de referência para gestantes com complicações. Agora, as pacientes contam com uma equipe multidisciplinar preparada para lidar com situações complexas, garantindo maior segurança durante a gestação e o parto.

Além do atendimento médico, o hospital oferece suporte psicológico e social, visando o bem-estar das famílias atendidas. A iniciativa também deve contribuir para a redução de deslocamentos para outras cidades, facilitando o acesso ao cuidado integral.

Historicamente, gestantes de alto risco da região precisavam buscar atendimento em centros mais distantes, o que gerava preocupação e desgaste para as famílias. Com o novo serviço, Telêmaco Borba se consolida como referência em saúde materno-infantil no interior do Paraná.

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Fonte: www.saude.pr.gov.br