Mega-Sena 3082 acumula; próximo prêmio é de R$ 60 milhões

Concurso desta sexta-feira (6) teve 81 apostas premiadas na quina; próximo sorteio está previsto para domingo (8), às 11h.
A Mega-Sena acumulou no concurso 3082, realizado pela Caixa nesta sexta-feira, 6 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e a estimativa para o próximo sorteio, no domingo (8), passou a R$ 60 milhões.
Para quem apostou em Londrina, Cambé, Rolândia, Ibiporã ou em outras cidades da região, a conferência também inclui as faixas de cinco e quatro acertos. O concurso teve 81 apostas premiadas na quina e 4.527 na quadra.
Confira as dezenas da Mega-Sena 3082
Os números sorteados foram:
04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44
Quanto pagaram a quina e a quadra?
Mesmo sem ganhador do prêmio principal, o concurso distribuiu prêmios nas outras duas faixas. Confira o rateio:
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|Sena — 6 acertos
|Nenhuma
|Acumulou
|Quina — 5 acertos
|81
|R$ 20.116,27
|Quadra — 4 acertos
|4.527
|R$ 514,19
Os totais correspondem ao resultado nacional do concurso.
Próximo sorteio tem estimativa de R$ 60 milhões
O concurso 3083 está previsto para domingo, 8 de novembro, às 11h, conforme o material de divulgação do próximo sorteio. O prêmio estimado é de R$ 60 milhões.
A Mega-Sena tem premiação para quatro, cinco e seis acertos. Por isso, o anúncio de que o prêmio principal acumulou não encerra a conferência: neste concurso, milhares de apostas foram contempladas nas faixas menores.
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