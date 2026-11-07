Mega-Sena 3082 acumula; próximo prêmio é de R$ 60 milhões

Concurso desta sexta-feira (6) teve 81 apostas premiadas na quina; próximo sorteio está previsto para domingo (8), às 11h.

A Mega-Sena acumulou no concurso 3082, realizado pela Caixa nesta sexta-feira, 6 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e a estimativa para o próximo sorteio, no domingo (8), passou a R$ 60 milhões.

Para quem apostou em Londrina, Cambé, Rolândia, Ibiporã ou em outras cidades da região, a conferência também inclui as faixas de cinco e quatro acertos. O concurso teve 81 apostas premiadas na quina e 4.527 na quadra.

Confira as dezenas da Mega-Sena 3082

Os números sorteados foram:

04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44

Quanto pagaram a quina e a quadra?

Mesmo sem ganhador do prêmio principal, o concurso distribuiu prêmios nas outras duas faixas. Confira o rateio:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta Sena — 6 acertos Nenhuma Acumulou Quina — 5 acertos 81 R$ 20.116,27 Quadra — 4 acertos 4.527 R$ 514,19

Os totais correspondem ao resultado nacional do concurso.

Próximo sorteio tem estimativa de R$ 60 milhões

O concurso 3083 está previsto para domingo, 8 de novembro, às 11h, conforme o material de divulgação do próximo sorteio. O prêmio estimado é de R$ 60 milhões.

A Mega-Sena tem premiação para quatro, cinco e seis acertos. Por isso, o anúncio de que o prêmio principal acumulou não encerra a conferência: neste concurso, milhares de apostas foram contempladas nas faixas menores.

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