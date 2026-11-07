Dia de Sorte 1341: resultado de 06/11/2026

Dia de Sorte: o resultado do concurso 1341, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Números sorteados
05 – 14 – 17 – 20 – 22 – 25 – 29
Mês da sorte
Maio
Premiação do concurso 1341
A Caixa informa que este concurso acumulou.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|0
|R$ 0,00
|6 acertos
|110
|R$ 2.043,43
|5 acertos
|3.335
|R$ 25,00
|4 acertos
|34.778
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|89.807
|R$ 2,50
Próximo concurso
Na divulgação deste resultado, o concurso 1342 estava previsto para 08/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 3.200.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:54 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.