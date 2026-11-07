Dia de Sorte 1341: resultado de 06/11/2026

Dia de Sorte: o resultado do concurso 1341, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

05 – 14 – 17 – 20 – 22 – 25 – 29

Mês da sorte

Maio

Premiação do concurso 1341

A Caixa informa que este concurso acumulou.

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos 0 R$ 0,00 6 acertos 110 R$ 2.043,43 5 acertos 3.335 R$ 25,00 4 acertos 34.778 R$ 5,00 Mês da Sorte 89.807 R$ 2,50

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 1342 estava previsto para 08/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 3.200.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:54 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.