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Dia de Sorte 1341: resultado de 06/11/2026

Dia de Sorte: confira os números sorteados no concurso 1341, de 06/11/2026, e a premiação informada pela Caixa.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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Dia de Sorte: o resultado do concurso 1341, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

05 – 14 – 17 – 20 – 22 – 25 – 29

Mês da sorte

Maio

Premiação do concurso 1341

A Caixa informa que este concurso acumulou.

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
7 acertos0R$ 0,00
6 acertos110R$ 2.043,43
5 acertos3.335R$ 25,00
4 acertos34.778R$ 5,00
Mês da Sorte89.807R$ 2,50

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 1342 estava previsto para 08/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 3.200.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:54 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.

Tags
#Dia de Sorte#Loterias CAIXA#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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