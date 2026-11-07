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+Milionária 405: resultado de 06/11/2026

+Milionária: confira os números e trevos sorteados no concurso 405, de 06/11/2026, e a premiação informada pela Caixa.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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+Milionária: o resultado do concurso 405, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.

Números sorteados

01 – 15 – 21 – 32 – 34 – 41

Trevos sorteados

3 – 4

Premiação do concurso 405

A Caixa informa que este concurso acumulou.

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
6 acertos + 2 trevos0R$ 0,00
6 acertos + 1 ou nenhum trevo0R$ 0,00
5 acertos + 2 trevos0R$ 0,00
5 acertos + 1 ou nenhum trevo15R$ 25.004,05
4 acertos + 2 trevos61R$ 2.026,98
4 acertos + 1 ou nenhum trevo935R$ 132,24
3 acertos + 2 trevos1.330R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo9.946R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos10.063R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo72.911R$ 6,00

Próximo concurso

Na divulgação deste resultado, o concurso 406 estava previsto para 11/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 113.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Fonte do resultado

Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:54 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.

Tags
#+Milionária#Loterias CAIXA#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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