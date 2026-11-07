+Milionária 405: resultado de 06/11/2026

+Milionária: o resultado do concurso 405, com apuração em 06/11/2026, foi divulgado pela Caixa. Confira os resultados e a distribuição dos prêmios.
Números sorteados
01 – 15 – 21 – 32 – 34 – 41
Trevos sorteados
3 – 4
Premiação do concurso 405
A Caixa informa que este concurso acumulou.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos + 2 trevos
|0
|R$ 0,00
|6 acertos + 1 ou nenhum trevo
|0
|R$ 0,00
|5 acertos + 2 trevos
|0
|R$ 0,00
|5 acertos + 1 ou nenhum trevo
|15
|R$ 25.004,05
|4 acertos + 2 trevos
|61
|R$ 2.026,98
|4 acertos + 1 ou nenhum trevo
|935
|R$ 132,24
|3 acertos + 2 trevos
|1.330
|R$ 50,00
|3 acertos + 1 trevo
|9.946
|R$ 24,00
|2 acertos + 2 trevos
|10.063
|R$ 12,00
|2 acertos + 1 trevo
|72.911
|R$ 6,00
Próximo concurso
Na divulgação deste resultado, o concurso 406 estava previsto para 11/11/2026. A estimativa de prêmio era de R$ 113.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Fonte do resultado
Dados consultados no serviço de resultados da Caixa em 07/11/2026 02:54 -03. Confira também o Portal Loterias Caixa.
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados consultados. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações oficiais da Caixa.