Resultado da Lotomania 2997 de segunda-feira (09/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 4,8 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 2997 da Lotomania. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

03 09 10 11 13 17 21 30 34 35 39 45 70 73 76 78 79 81 82 98

Na ordem do sorteio: 30 – 82 – 17 – 73 – 70 – 98 – 76 – 45 – 03 – 13 – 11 – 21 – 79 – 34 – 39 – 78 – 10 – 35 – 09 – 81.

Premiação do concurso 2997

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 20 acertos Não houve acertadores — 19 acertos 2 R$ 127.895,47 18 acertos 58 R$ 2.756,37 17 acertos 595 R$ 268,68 16 acertos 3.533 R$ 45,25 15 acertos 14.866 R$ 10,75 0 acertos Não houve acertadores —

A arrecadação total do concurso foi de R$ 5.215.455,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 2998, está previsto para quarta-feira (11/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 4.800.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Lotomania 2996: resultado de 06/11/2026.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h27 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.