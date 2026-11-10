Resultado da Lotomania 2997 de segunda-feira (09/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 4,8 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 2997 da Lotomania. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
03 09 10 11 13 17 21 30 34 35 39 45 70 73 76 78 79 81 82 98
Na ordem do sorteio: 30 – 82 – 17 – 73 – 70 – 98 – 76 – 45 – 03 – 13 – 11 – 21 – 79 – 34 – 39 – 78 – 10 – 35 – 09 – 81.
Premiação do concurso 2997
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|20 acertos
|Não houve acertadores
|—
|19 acertos
|2
|R$ 127.895,47
|18 acertos
|58
|R$ 2.756,37
|17 acertos
|595
|R$ 268,68
|16 acertos
|3.533
|R$ 45,25
|15 acertos
|14.866
|R$ 10,75
|0 acertos
|Não houve acertadores
|—
A arrecadação total do concurso foi de R$ 5.215.455,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 2998, está previsto para quarta-feira (11/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 4.800.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Lotomania 2996: resultado de 06/11/2026.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h27 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.