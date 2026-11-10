 Pular para o conteúdo
terça-feira, 10 de novembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Judiciário e MPU solicitam R$ 533 milhões extras para benefícios
Ver últimas
Loterias

Resultado da Lotomania 2997 de segunda-feira (09/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 4,8 milhões

Confira os números sorteados no concurso 2997 da Lotomania, de segunda-feira (09/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
Loterias
PublicidadeClinica Matéria
Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
Compartilhe

A Caixa divulgou o resultado do concurso 2997 da Lotomania. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

03 09 10 11 13 17 21 30 34 35 39 45 70 73 76 78 79 81 82 98

Na ordem do sorteio: 30 – 82 – 17 – 73 – 70 – 98 – 76 – 45 – 03 – 13 – 11 – 21 – 79 – 34 – 39 – 78 – 10 – 35 – 09 – 81.

Premiação do concurso 2997

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
20 acertosNão houve acertadores
19 acertos2R$ 127.895,47
18 acertos58R$ 2.756,37
17 acertos595R$ 268,68
16 acertos3.533R$ 45,25
15 acertos14.866R$ 10,75
0 acertosNão houve acertadores

A arrecadação total do concurso foi de R$ 5.215.455,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 2998, está previsto para quarta-feira (11/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 4.800.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Lotomania 2996: resultado de 06/11/2026.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h27 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Loterias CAIXA#Lotomania#Resultados das loterias
Publicidade
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress