Resultado da Quina 7163 de segunda-feira (09/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 3,8 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 7163 da Quina. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
30 47 50 55 61
Na ordem do sorteio: 61 – 50 – 30 – 55 – 47.
Premiação do concurso 7163
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|5 acertos
|Não houve acertadores
|—
|4 acertos
|13
|R$ 26.788,10
|3 acertos
|1.861
|R$ 178,21
|2 acertos
|54.837
|R$ 6,04
A arrecadação total do concurso foi de R$ 7.573.926,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 7164, está previsto para terça-feira (10/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 3.800.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Quina 7162: resultado de 08/11/2026.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h27 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.