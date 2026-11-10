Resultado da Quina 7163 de segunda-feira (09/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 3,8 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 7163 da Quina. O sorteio foi realizado na segunda-feira (09/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

30 47 50 55 61

Na ordem do sorteio: 61 – 50 – 30 – 55 – 47.

Premiação do concurso 7163

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 5 acertos Não houve acertadores — 4 acertos 13 R$ 26.788,10 3 acertos 1.861 R$ 178,21 2 acertos 54.837 R$ 6,04

A arrecadação total do concurso foi de R$ 7.573.926,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 7164, está previsto para terça-feira (10/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 3.800.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Quina 7162: resultado de 08/11/2026.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 10/11/2026 às 02h27 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.